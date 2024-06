"Arrivederci Roma" - XI edizione di Roma in Acquerello alla Galleria Angelica

Dal 3 all’8 giugno la storica Galleria Angelica, via di sant’Agostino 11, presenta la mostra collettiva dell’Associazione Romana Acquerellisti.?



L’Associazione, nata dieci anni fa da un’idea, rivelatasi lungimirante, di alcuni amici appassionati di questa meravigliosa tecnica, rappresenta oggi un riferimento non solo nazionale ma anche internazionale nel panorama dell’acquerello.?In questi dieci anni ha creato e condiviso tanti eventi, mostre, plein air, corsi, workshop, vivendoli tutti all’insegna della passione per l’arte e dell’amicizia.?Molti dei più bravi acquerellisti al mondo hanno contribuito ad arricchire l'offerta già vasta dell'associazione con workshop e dimostrazioni, e molte sono state anche le condivisioni con altre analoghe realtà associative dell’acquerello italiane e straniere.?



Per rendere più tangibile l’opera di diffusione dell’acquerello, che è la base del suo scopo statutario, da qualche anno l’Associazione ha iniziato dei corsi nelle scuole medie inferiori e intende continuare anche con maggior impegno nei prossimi anni.?



Il titolo della mostra “Arrivederci Roma” vuole essere uno stimolo a cercare nel proprio vissuto, recente o passato, momenti di vita fissati nella memoria e che più di altri hanno creato emozione.

Il risultato è una varietà di interpretazioni personali, molte rispondenti a una visione classica di Roma, alcune oniriche, altre quasi astratte, ma tutte intrise di una evidente passione per Roma e per l’acquerello.



Il 3 giugno dalle ore 18 è previsto il vernissage della mostra, aperto al pubblico; interverranno alcuni critici d’arte ed è previsto l’intervento del prof. Mammucari, autore di una decina di volumi sull’arte e, in particolare, sul Grand Tour e sull’acquerello a Roma e nella campagna romana.