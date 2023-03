"aRoma di caffè", il tour che svela cosa si nasconde dentro la tazzina

Il primo tour a Roma interamente dedicato al caffè! Scoprire cosa c'è dietro una tazzina di caffè è un viaggio incredibile che parte da molto lontano. Si ripercorreranno le fasi della lunga e complessa filiera del caffè, dalla piantagione fino alla tostatura. Si parlerà dei caffé storici di Roma, dove davanti una tazzina di caffè, artisti, poeti e musicisti hanno trovato ispirazione per le loro grandi opere. Quanto sappiamo della bevanda più bevuta in Italia? Non si tralasceranno le storie, gli aneddoti e le curiosità connesse a questa bevanda così legata alle nostre tradizioni e quotidianità. La storia del caffè è strettamente interconnessa alla nascita di movimenti come l'illuminismo che hanno portato a svolte epocali nella storia dell'uomo. Durante il tour si avrà modo di degustare alcuni caffè con diversi metodi d'estrazione, espresso e filtro, e di diversa provenienza. Si scoprirà insieme come individuare alcuni dei mille sentori aromatici presenti in questa bevanda per iniziare ad allenare i 5 sensi a riconoscere un caffè di qualità. Si parteciperà alla dimostrazione di una tostatura, momento cruciale per la buona riuscita di una tazza di caffè. Non dimenticando di parlare di sostenibilità perché il caffè deve essere buono e deve essere equo.



Questo tour è stato disegnato in collaborazione con gli esperti di caffè Andrej Godina caffesperto e Francesca Surano.



Info e prenotazioni:

Incontro: alle ore 8:50. Centro storico. Il luogo preciso dell'appuntamento sarà comunicato ai partecipanti via email al momento della prenotazione.

Durata: la visita guidata avrà una durata di circa 3 ore.

Questa visita guidata in piccoli gruppi include, costo radio, degustazione di 6 caffè, dimostrazione di tostatura.





prenotazione obbligatoria tramite email entro le ore 11:00 del 27 aprile all'indirizzo romasisvela@gmail.com specificando nome, cognome e numero di telefono dei partecipanti.