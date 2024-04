Armonie sotto le stelle di Sant'Alfonso "Duo zefiro"

Terzo appuntamento della stagione di concerti da camera organizzata da ItalMusicArt, "Armonie sotto le stelle di S. Alfonso", ogni domenica fino al 12 maggio, alle ore 20. Domenica 21 aprile, si esibiranno due pianisti eccezionali che eseguiranno un programma di pianoforte a quattro mani, con capolavori del repertorio per duo pianistico.

Il primo brano di Brahms è uno dei più belli in assoluto scritti per pianoforte a quattro mani. Vale la pena di assistere al concerto anche soltanto per ascoltare questo brano! L’altro capolavoro è Ma Mère l'Oye di Ravel, opera originariamente scritta per quattro mani e poi trascritta per Orchestra, che comprende cinque pezzi ispirati a fiabe per bambini. Si potrà ascoltare poi "La Valse" che invece è una strabiliante trascrizione dall’orchestra a pianoforte di Ravel.

Per finire si va in Sudamerica con la musica di Milhaud che chiuderà il concerto con le danze tipiche di questo continente: il titolo della opera è "Le beouf sur le toit" che prende il nome dal locale di cabaret parigino, luogo di ritrovo per l’ambiente artistico d’avanguardia, dove si riunivano oltre a Milhaud anche tutti gli artisti più importanti dell’epoca, da Picasso a Ravel, Hemingway Cocteau, Chaplin, Camus.