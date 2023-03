Armageddon Time, incontro con il regista James Gray al Cinema Giulio Cesare

In occasione dell'uscita di Armageddon Time, martedì 28 marzo, al Cinema Giulio Cesare è in programma un appuntamento esclusivo.

Alle ore 20.30 continuano gli appuntamenti con Andrea Minuz. Un'introduzione al film che partendo dai temi e dalle atmosfere del racconto, indaga l'epoca politica e cinematografica che ha infranto il Sogno Americano; dai riferimenti al cinema dei padri, all'Armagideon Time della canzone dei Clash.

Alle ore 21:00 sarà proiettato "Armageddon Time" in versione originale sottotitolata

Alle ore 23:00 ci si collegherà con il regista James Gray per un Q&A post proiezione. Un momento irripetibile per confrontarsi con il regista di Little Odessa, Two Lovers, C'era una volta a New York , Ad Astra e sul film da poco uscito in sala "Armageddon Time". Modera l'incontro Gianmaria Tammaro. In sala sarà presente una traduttrice simultanea.