Aristogattoni in concerto al Village Celimontana

Come Matisse, Minou e Bizet si scatenavano sulle note di “Tutti quanti voglion fare il jazz!” (che la band di Scat Cat cantava nel primo film d’animazione prodotto postumo da Walt Disney, «Gli Aristogatti» , 1970) , così «Gli Aristogattoni» promettono di far scatenare il pubblico. È il nuovo progetto del contrabbassista Renato Gattone, che propone gli standard dei grandi compositori che hanno fatto la storia del Jazz – da Cole Porter a Irving Berlin, da Jerome Kern a Hoagy Carmichael, da Johnny Mercer a Duke Ellington – e che sono stati resi famosi da indimenticabili interpreti quali Benny Goodman, Louis Armstrong, Count Basie.



Gli arrangiamenti degli “Aristogattoni” si propongono di rivisitare il suddetto repertorio di Jazz Tradizionale o Mainstream con una veste moderna, con ritmi Funky e Soul e naturalmente tanto Swing, tenendo conto delle tendenze attuali della musica Afroamericana e dell’evoluzione del linguaggio jazzistico fino ai nostri giorni.



INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it

ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO



Alessandro Contini: voce

Renato Gattone: contrabbasso

Gianluca Galvani: cornetta

Walter Fantozzi: trombone



Stefano Scartocci: pianoforteGianluca Perasole: batteria

