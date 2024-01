Ariete in concerto all'Auditorium Parco della Musica

Dopo aver riempito i palazzetti di tutta Italia, Ariete torna al Roma Summer Fest per una notte che si preannuncia imperdibile, in programma il 18 giugno 2024 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Con La Notte D’Estate, Ariete è pronta ad incontrare, ancora una volta, il suo pubblico per donarsi e portare la sua musica tra la gente: canzone dopo canzone, la cantautrice sa creare una dimensione live intima e profonda, in cui le persone condividono le proprie emozioni e accolgono quelle di Ariete, rispecchiandosi nelle storie raccontate nei suoi testi.

Senza filtri e profonda come la notte, La Notte D’Estate per Ariete sarà un nuovo capitolo live in cui portare il suo repertorio più amato, come ad esempio “L’ultima notte” (triplo disco di platino), “Pillole” (disco di platino) e “18 anni”, oltre ai nuovi brani contenuti ne "La notte", contribuendo a creare un concerto che mostra tutte le sfaccettature dell’artista matura che è oggi.