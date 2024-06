Arie Aperte: il Coro Femminile del Teatro dell’Opera di Roma al Museo Orto Botanico

Sabato 6 e domenica 7 luglio alle ore 21, il suggestivo Orto Botanico di Roma sarà teatro di un evento musicale straordinario: Arie Aperte. Protagoniste di questa manifestazione sono le talentuose artiste del Coro femminile del Teatro dell’Opera di Roma, dirette dal rinomato Maestro Ciro Visco e accompagnate al pianoforte da Michele Reali.



Le 42 artiste del Coro eseguiranno un programma che promette di incantare gli appassionati di musica classica e opera. Saranno interpretate celebri arie di grandi compositori come Verdi, Wagner, Puccini, Cilea, Saint-Saëns, Bizet e Massenet. Un repertorio vasto e affascinante che spazia dal romanticismo italiano al dramma tedesco, offrendo agli spettatori un'esperienza musicale unica nel suo genere.



Il Coro del Teatro dell’Opera di Roma ha una storia illustre che risale al 1935, quando fu fondato per volontà di Tullio Serafin. Nel corso degli anni, il Coro ha collaborato con alcuni dei più celebri direttori d’orchestra del mondo, tra cui Herbert von Karajan, Carlo Maria Giulini, Zubin Mehta e Riccardo Muti. Il Coro si è esibito in prestigiosi eventi internazionali come l'Expo di Hannover nel 2000 e la Sydney Opera House nel 2004, riscuotendo sempre grande successo.



Questo evento rappresenta una collaborazione significativa tra l'Università La Sapienza e il Teatro dell’Opera di Roma, in collaborazione con il Dipartimento di Biologia Ambientale. L’Orto Botanico, con la sua bellezza naturale, offrirà uno scenario mozzafiato per queste due serate di musica sublime, unendo l'arte e la natura in una sinergia perfetta.



Le serate di Arie Aperte promettono di essere un'esperienza per tutti gli amanti della musica. Per garantirsi un posto a questo evento straordinario, è possibile acquistare i biglietti comodamente online sul sito www.concertiiuc.it. Inoltre, è possibile prenotare telefonicamente contattando la Signora Sonia al numero 06 3610051-2 (lun-ven ore 10-13 e 14-17, nei giorni del concerto ore 10-12).