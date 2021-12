Ariccia - la comunità si fa presepe v° edizione presepe vivente

IL Presepe Vivente è realizzato presso L'Oratorio Don Bosco di Ariccia oltre a rievocare l’evento della nascita di Betlemme, vuol riproporre ai numerosissimi visitatori la bellezza dell’antico oppidum e i vari mestieri che per secoli sono stati realizzati dai nostri antenati (fabbro, falegname, calzolaio, filatrici, polentaio, caldarrostaio ecc.

I prodotti degli artigiani erano molto raffinati e apprezzati. La produzione industriale e l’avvento della plastica hanno fatto scomparire quasi del tutto questi mestieri e i loro prodotti, vere opere d’arte. Ebbene proprio queste botteghe nel Presepe Vivente sembrano, come per incanto, rinascere.



Tutto è pieno di fascino… ma la Capanna della Natività, impone a tutti silenzio e meditazione, alla luce dello stupore generato dal trovarsi di fronte all’Amore e alla Vita. In tutti, all’uscita, si coglie, negli occhi, sorpresa, meraviglia e gioia, sentimenti che, forse, non sono più, poi, così abituali.