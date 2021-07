Ad Ariccia arriva la XI Edizione di "Fantastiche visioni"

Selve oscure, labirinti incantati, acrobazie oniriche, scrigni segreti. Tornano le Fantastiche Visioni, un’immersione spettacolare nell’Italia, tra letteratura, colori, patrimonio e cultura, per un percorso sul filo delle parole di Dante e Ariosto (con All’Inferno e Labirinto d’Amore - Orlando furioso), tra le suggestioni visive della Compagnia dei Folli (con Il Cavaliere Errante), accompagnati dalle note di Nando Citarella & i Tamburi del Vesuvio e le risate offerte da due mattatori come Paolo Conticini e Marco Falaguasta.

“Risate, sogni ed emozioni: insieme. Sono queste le parole chiave di Fantastiche Visioni 2021” spiega il direttore artistico Giacomo Zito “un’edizione che traccia un disegno poetico dell’Italia, della sua grandezza e della spinta a ripartire dal territorio, dalle sue ricchezze, dal suo patrimonio. È un viaggio nel tempo - in un luogo unico che del tempo è custode - che attraversa 700 anni di storia e cultura, passando da Dante, ad Ariosto, dal visionario cavalleresco dei folli, alla musica popolare, fino a toccare gli anni Ottanta, ormai (quasi) anch’essi storia condivisa. Fantastiche Visioni 2021, grazie alla collaborazione di istituzioni e privati, è un’immersione nell’immaginario collettivo per far dialogare mondi distanti e diverse generazioni, con un fil rouge che ci caratterizza da anni: la bellezza, la spettacolarità, l’inedita suggestione, il gioco… in poche parole, la magia del Teatro”.

Fantastiche Visioni 2021 aprirà le porte il 16 luglio ore 20 con il debutto assoluto della nuova creazione site specific All’Inferno, un progetto di rilettura scenica diretto e ideato da Giacomo Zito ispirato al capolavoro del padre della lingua italiana, di cui ricorre il 700mo anniversario della morte. Il Parco di Palazzo Chigi sarà una suggestiva selva oscura, dove evocare un aldilà che sicuramente produrrà significative analogie con il nostro travagliato frangente storico e dove il viaggio interiore del poeta fiorentino diventa metafora universale, poetica ed esistenziale, per indagare sulla crisi dell’identità dell’individuo di fronte al male, declinato in tutte le sue manifestazioni più violente e dolorose.

Sempre nel Parco seicentesco, reduce dal successo raccolto negli anni passati, dal 28 luglio ore 19:30, tornerà Labirinto d’Amore - Orlando furioso nel Parco Chigi in Ariccia, lo spettacolo che utilizza il principesco giardino per far rivivere le più famose trame del poema di Ludovico Ariosto, rivisitate e adattate per creare un caleidoscopico labirinto nel quale il pubblico incontra i cavalieri, le gentili donzelle e i maghi protagonisti dell’opera cinquecentesca.

Alternati agli spettacoli prodotti da Arteidea Eventi e Servizi, altri quattro eventi – sempre presso Parco Chigi, a ingresso gratuito su prenotazione - allieteranno il pubblico, selezionati per produrre un’attraente alchimia tra divertimento, emozione, musica e tradizione: il 24 luglio ore 21:00 la Compagnia dei Folli sarà ospite di Fantastiche Visioni con Il Cavaliere Errante, spettacolo di grande suggestione visiva; poi sarà la volta di Paolo Conticini, che salirà sul palco il 31 luglio ore 21:00 con La Prima Volta, e a seguire il 6 agosto ore 21:00 Nando Citarella & i Tamburi del Vesuvio, con Museca, offriranno una raffinata antologia musicale di grande impatto popolare.

Conclude il programma venerdì 13 agosto ore 21:00 il divertente one-man show di e con Marco Falaguasta, che getta uno sguardo ironico e disincantato sul passato di quei ragazzi, spensierati e felici negli anni ‘80, che ora sono diventati genitori, in questi tempi pieni di incertezze ma anche di progresso e connettività: Neanche il Tempo di Piacersi.

Fantastiche Visioni – XI Edizione – con il contributo del Comune di Ariccia, è inserito all’interno di Ariccia da Amare estate 2021.

Dal 13 Luglio al 16 Agosto. Parco di Palazzo Chigi, Via dell’Uccelliera - Ariccia.

Ingresso 10/12 euro o gratuito, a seconda degli eventi. Info e prenotazioni al 328 3338669 – e-mail: preno@arteideaeventieservizi.it

