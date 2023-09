A Roma, una nuova scultura imponente e fluttuante: dove e quando ammirare l'ultimo lavoro di Olimpia Zagnoli

C'è una nuova opera da non perdere e da ammirare a Roma. Sulle scalinate della Galleria Nazionale d’Arte Moderna, l'ultimo lavoro di Olimpia Zagnoli è pronto a stupire.

“Aria”, la nuova installazione a cielo aperto dell'illustratrice e artista multidisciplinare, nota per il suo stile poetico e pop, esprimerà la propria creatività attraverso forme morbide e colori saturi.

Si tratta di una scultura imponente e allo stesso tempo eterea e fluttuante che sembra salire dolcemente sulle scale della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, che conserva le opere fondamentali della contemporaneità italiana. Aria, realizzata in ferro, con oltre 4 metri di altezza, si sviluppa come se l’artista usasse una matita scultorea: una linea continua si rincorre creando curve sinuose che formano una figura, probabilmente di donna, come se il tratto del disegno fatto sulla carta si staccasse dal foglio e magicamente diventasse tridimensionale, in un cut-out alla Matisse.

La scultura, realizzata a mano da sapienti artigiani, con una colorazione rosa molto speciale, spicca sul bianco marmoreo della scalinata. In ogni opera di Zagnoli c’è ironia e gioco. Olimpia Zagnoli, infatti, sperimenta da sempre i confini del disegno e dell’illustrazione, con un linguaggio innovativo e molto originale, un lavoro che la rende una delle artiste più interessanti della sua generazione. Il linguaggio artistico di Olimpia Zagnoli è infatti molto riconoscibile, iconico, e in particolare questa opera, per questo nuovo appuntamento con l’arte promosso da glo For Art, richiama le grandi sculture del Novecento, da Calder a Tinguely, fino a Giacometti.

“È per noi un grande piacere portare a Roma, la nostra città, un’opera di questa grande artista, che con il suo stile unico e riconoscibile ha saputo interpretare al meglio i nostri valori e celebrare la leggerezza della vita di tutti i giorni” commenta Fabio de Petris, Direttore Generale di BAT Italia, che prosegue “siamo molto orgogliosi del progetto glo For Art, che ci permette anche di accostare il nostro brand a nomi importanti della scena artistica italiana e di posizionarci sempre di più in questo contesto”.

Glo For Art: un processo di democratizzazione dell’esperienza artistica

“L’opera Aria cattura temporaneamente l’atmosfera tra le curve e gli arzigogoli di una linea. Un disegno che si stacca dal foglio di carta, cammina a lungo e si accomoda sulle scalinate della Galleria Nazionale d’Arte Moderna. Un profilo continuo senza capo né coda che si lascia attraversare dall’aria, dallo sguardo e dal respiro di chi si avvicinerà” spiega l'artista, Olimpia Zagnoli.

"Aria" sarà visibile sulla scalinata del musei fino al 1 ottobre e sarà poi donata alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, che vanta la più grande collezione di Arte Italiana Contemporanea, dall'Ottocento fino ai giorni nostri. Una ulteriore conferma del mecenatismo di glo, che con l’installazione di Olimpia Zagnoli arricchisce il progetto artistico itinerante glo For Art.

Nato per sostenere l’arte e diffondere la cultura, glo For Art favorisce un processo di democratizzazione dell’esperienza artistica, grazie alla donazione al territorio di importanti opere a firma dei protagonisti dell’arte contemporanea.