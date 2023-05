ArgentaViva, rassegna di eventi in libreria a Quarto Miglio

Prezzo non disponibile

All’interno della manifestazione Open House Roma 2023, dal 20 al 28 maggio, lo studio ArchIN, arch. Martina Di Egidio e arch. Francesca Romana Poerio, propone l’apertura della libreria indipendente Argenta a Quarto Miglio con la rassegna ArgentaViva.

La Libreria Argenta è stata completamente riqualificata nel 2022, grazie ad un progetto dello studio ArchIN, vincitore del bando a sostegno delle librerie indipendenti della Regione Lazio, con lo scopo di renderla un luogo capace di essere riferimento culturale e sociale. Quest’anno in occasione dell’Open House la libreria Argenta si apre alle contaminazioni artistiche e alle connessioni territoriali con cinque giorni di eventi gratuiti, culturali e di aggregazione sociale che coinvolgono generazioni ed interessi differenti, con laboratori, talk, mostre e exhibition.

Per ogni giornata si propongono visite guidate della libreria con spiegazione della riqualificazione che l’ha interessata a cura delle progettiste. Il programma sviluppa due focus, uno per week-end: il primo sulle trasformazioni territoriali, urbane e naturali, e il secondo sulle tecniche espressive e illustrative. Ogni singola attività è stata pensata grazie alla partecipazione gratuita di artisti, urbanisti, geologi, scrittori, illustratori, fotografi, cittadinanza attiva e associazioni territoriali. L’evento ha ottenuto il patrocinio gratuito del Municipio VII.

Il programma

20.05.2023

ore 11:00/14:00 – 15:00/17:00 Apertura OpenHouse Roma, visite guidate alla libreria

A cura delle progettiste arch. Martina Di Egidio e arch. Francesca Romana Poerio, ArchIN

ore 17:00 Talk

Marginalità e identità territoriale nel quadrante Quarto Miglio Statuario.

L’evoluzione urbana del territorio dalle borgate rurali a quartieri di Roma.

Un racconto tra lo storico e il sentimentale, grazie all’intervento di due professori universitari

urbanisti, un narratore di quartiere e un attrice alla scoperta dalla crescita urbana e delle

modificazioni culturali e sociali con Carlo Cellamare, Dir. del Laboratorio di Studi Urbani

"Territori dell'abitare" (DICEA, Sapienza); Simone Ombuen, Professore ordinario e Coor. del

gruppo di ricerca LABUR (Roma3); Teodoro Raco, narratore e studioso di quartiere e con i

racconti di vita dell’attrice Silvia Grassi.

Alla presenza di Francesco Laddaga, presidente del Municipio VII

Modera arch. Martina Di Egidio

ore 19:30 Vernissage di mostre fotografiche e documentali:

Sguardi di Quartiere. Quarto Miglio, in equilibrio fra campagna e città

Collettiva di fotografia dei partecipanti del Laboratorio di fotografia dell’Associazione

Culturale Reating. A cura di Valentina Cinelli;

L’Appia Antica del IV Miglio

Collettiva di fotografia in collaborazione con l’Associazione Culturale Sampietrino. A cura di

Valentina Cinelli;

Archivi e ricordi di Quartiere

Documentazioni sul quadrante territoriale in collaborazione con l’Associazione Teorema e

l’archivio storico degli abitanti della zona.

A cura dell’Arch. Martina Di Egidio.

- La mostra fotografica rimarrà aperta dal 20 al 25 maggio 2023 –

21.05.2023

ore 15:00/16:00 OpenHouse Roma, visite guidate alla libreria

A cura delle progettiste arch. Martina Di Egidio e arch. Francesca Romana Poerio, ArchIN;

ore 16:00 Laboratorio didattico Geologia e vulcani del Lazio

Con Mario Silvestri e Giulia Botticelli. Da 7- 99 anni

ore 18:00 Talk

L’evoluzione della street art nel tempo: da arte illegale a strumento di rigenerazione urbana

e presentazione e firma copie del libro Aberratìo Mentalis – The sketchbook collection

Con Diamond e Solo. Modera l’arch. Francesca Romana Poerio

ore 19:30 Vernissage di urban exhibition

COMBO mostra Collettiva fotografica di street art

Con gli scatti di: Elvira Maddalo, Fiammetta Villani, Antonino Clemenza, Monia Ceccarelli,

Rita Restifo, Silvia brutti, Valentino Bonacquisti, ‘fotografiaerrante’, Francesca Mazzara e i

Cacciatori di street art.

A cura di Tina Loiodice

URBANE Collettiva di opere di street artist

Con: Alessandra Carloni, Lola Poleggi, Tina Loiodice, Za-Tox.

A cura di Tina Loiodice

- La mostra urban exhibition rimarrà aperta dal 21 al 25 maggio 2023 –

Il vernissage sarà un appuntamento all’insegna della contaminazione con

Live painting di Tina Loiodice e Za-Tox

Incursione musicale “Jamis in duo”

Con Daniela e Antonio Maresca, Associazione Input: nel segno del rock-blues al femminile

degli anni '70 '90 e 2000 attraverso la musica di Janis Joplin, Alanis Morisettes e Amy

Winehouse.

26.05.2023, il venerdì si inaugura il secondo weekend della rassegna ArgentaViva

ore 17:30 Laboratorio di illustrazione con la tecnica del collage

Evento adatto a tutte le età.

A cura di Gianni Puri

ore 19:30 Vernissage

MISCELLANEA mostra collettiva tecniche espressive allestita sulle due sale della libreria con

opere di artisti, illustratori e pittori e le tavole originali dei libri presentati.

Con Gianni Puri, Francesca Mariani, Marta Migliore, Misa Poltronieri, Sandra Gianesini, Stella

Tasca e Tina Loiodice.

- La mostra rimarrà aperta dal 26 al 28 maggio 2023 -

Presentazione libro Animal migrante. Raccontami un viaggio. Con Gioco a cura

dell’illustratrice Misa Poltronieri

Il tutto accompagnato da esibizioni live degli artisti presenti e selezioni musicali

dell’Associazione Studio Croma

Sabato 27 e domenica 28 maggio si alterneranno presentazioni di libri per bambini, laboratori

e incursioni musicali. Momenti di condivisione culturale collettiva in cui la rappresentazione

dell’arte e delle tecniche espressive si accompagna ad un confronto con tematiche legate

alla comunicazione e all’inclusione sociale.

27.05.2023

ore 11:00/14:00 – 15:00/16:00 OpenHouse Roma, visite guidate alla libreria

A cura delle progettiste arch. Martina Di Egidio e arch. Francesca Romana Poerio, ArchIN

ore 16:00 Presentazione del libro Nino il T-Rex e Laboratorio di disegno

Evento adatto dai 3 anni in su, segue firma copia con l’autore Francesco Pierri

ore 18:00 Laboratorio di pittura con tecnica monotipia

Evento per adulti. A cura di Marta Migliore_ max 8 persone

Incursione musicale The Beatles & Co. Acoustic Tribute

Con Harry Piccirillo e Renato Mordenti

28.05.2023

ore 15:00/16:00 OpenHouse Roma, visite guidate alla libreria

A cura delle progettiste arch. Martina Di Egidio e arch. Francesca Romana Poerio, ArchIN

ore 16:00 Presentazione del libro Piccolo Bra e Laboratorio

Evento è adatto dai 3 ai 7 anni

A cura di Marta Migliore

ore 18:00 Laboratorio teatrale Lasciati teatrare

Evento per ragazzi dai 7 agli 11 anni

A cura di Walter del Greco, docente de Il Teatro di Alice.