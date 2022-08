"Lasciarsi un giorno a Roma" di Edoardo Leo, la proiezione a Ferragosto

Lunedì 15 agosto ci sarà, presso il Parco del Ponte Nomentano (altezza via Nomentana 416), la sesta serata della rassegna ArenAniene, con il sottotitolo: il cinema che cura il territorio. Alla ore 21.15 ci sarà la proiezione del film Lasciarsi un giorno a Roma di Edoardo Leo (2021/116'). Wild card.



La rassegna - che durerà fino al 4 settembre - conferma la sua formula riassunta nello slogan “ogni sera un film che ha vinto un premio”: tutti i film in programmazione, in qualche modo, hanno avuto un’importante storia di Premi e di Festival nazionali e internazionali: che siano Venezia, Cannes, Berlino, Torino, Los Angeles, Taormina. E tornano ora qui, fra le strade di Montesacro che è stato quartiere di grandi artisti di alcune scene indimenticabili di Ladri di biciclette, girato come molti ricordano fra il Tufello e Trastevere.

Una volta a settimana in programma un film (che ArenAniene ha denominato wild card) che non ha vinto alcun premio ma che, per la direzione artistica, è meritevole di speciale attenzione. Ad introdurre ciascuna proiezione sarà, sera per sera, la stessa direttrice artistica Patrizia Di Terlizzi che proporrà brevissime schede e curiosità sui film che il pubblico andrà a vedere. In programma anche alcuni importati incontri con grandi professionisti del cinema: il regista Simone Godano, il direttore della fotografia Alfredo Vetrò, il regista Gianluca Ansanelli e l’attore Giovanni Esposito.



Info e prenotazioni: arenaniene@gmail.com; FB ArenAniene contatti cell /whatsapp 366 3188501