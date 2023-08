L’Arena Lucciola a Santa Marinella

Dal 9 agosto grazie alla società Frontera Cinemas ha riaperto l’arena Lucciola, storica sala cinematografica all’aperto di Santa Marinella in provincia di Roma. Un programma vario e attraente, che proseguirà fino al 9 settembre, sta animando le serate della località balneare con grandi titoli.

Con oltre 800 posti che garantiscono una perfetta visibilità del grande schermo e un’ottima fruizione del suono e delle immagini, l’Arena Lucciola consente di assaporare i più amati titoli della stagione in corso in un’ambiente confortevole.

“Il Primo giorno della mia vita” di Paolo Genovese con Toni Servillo e Valerio Mastandrea, “Babylon” di Damien Chazelle con Margot Robbie e Brad Pitt e il film d’animazione campione di incassi “Super Mario Bros.” hanno già registrato una straordinaria affluenza di pubblico, in attesa della serata del 15 agosto in cui sarà proiettato il film vincitore ai David di Donatello 2023 “Le otto montagne” che vede protagonisti Luca Marinelli e Alessandro Borghi.

La programmazione proseguirà poi con titoli di grande richiamo e per tutti i gusti come: il commuovente documentario di Mario Martone su Massimo Troisi, “Laggiù qualcuno mi ama”, mercoledì 16 agosto; “Il piacere è tutto mio”, ironica e sagace commedia con Emma Thompson, giovedì 17 agosto; l’applaudita commedia di Davide Minnella “Cattiva coscienza”, venerdì 18 agosto; “L’ultima notte di Amore”, noir poliziesco che vede protagonista Pierfrancesco Favino, sabato 19 agosto; il film storico sull’imperatrice d’Austria Sissi, interpretato da una splendida Vicky Krieps, vincitrice del Premio Un Certain Regard al Festival di Cannes 2022, “Il corsetto dell’imperatrice”, lunedì 21 agosto; e poi ancora la divertentissima commedia in costume “Mon Crime - La colpevole sono io” di François Ozon con Isabelle Huppert e il film vincitore per la Migliore sceneggiatura originale a Roberto Andò, Ugo Chiti e Massimo Gaudioso ai David di Donatello, “La stranezza” con l’inedito e riuscito trio formato da Ficarra, Picone e Tony Servillo.

Per i più giovani domenica 20 agosto sarà la volta di un altro film d’animazione campione incassi della Universal Pictures, “Ruby Gillman la ragazza con i tentacoli”.

Il programma dell’Arena Lucciola proseguirà poi fino al 9 settembre con altri imperdibili film come: “I peggiori giorni”; “Stranizza d’amuri”, Nastro d'argento 2023 come Miglior regista esordiente a Beppe Fiorello; “Scordato” nuova e divertente commedia di e con Rocco Papaleo; l’epico film storico “Rapito” di Marco Bellocchio vincitore di 6 Nastri d’argento tre cui il Miglior Film; la nuova commedia di successo di Nanni Moretti “Il sol dell’avvenire” e la divertente storia vera sulla musica degli anni ’80 diretta da Sydney Sibilia, “Mixed by Erri”; e molti altri.

L’arena Lucciola vi aspetta con la sua programmazione fino al 9 settembre tutti i gironi a partire dalle 21 in via Aurelia 301 a Santa Marinella, Roma.