Arena Estate del Teatro Tor Bella Monaca "Pedalando verso il paradiso"

Martedì 3 e mercoledì 4 agosto alle ore 21, la Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro presenta "PEDALANDO VERSO IL PARADISO Una comica operetta moderna", di Valentina Diana con Marco Viecca e Le Blue Dolls.



In un periodo di reclusione e riflessione, Franco Mietta, attore e regista, è un uomo quasi sconfitto che non si dà per vinto. Ordina online una Speed-Bike SX 600, avveniristica cyclette dotata di infiniti optional interattivi, dallo schermo scenofonico al trio canoro motivazionale. La cyclette arriva e Franco Mietta si mette in viaggio. Un viaggio sul posto che non manca di sorprese. Se dovrò andarmene domani – pensa Mietta – non mi farò trovare impreparato: pedalerò, mi allenerò, farò bella figura con Dio. Franco, pedalando per chilometri senza muoversi di un centimetro, andrà lontanissimo: affronterà il giudizio e inoltrerà la propria domanda di assunzione in cielo. Riuscirà Franco Mietta a indovinare i gusti di Dio? E soprattutto: Dio, che gusti ha? È maschio o femmina? È uno o trino? Parla inglese o latino? Una sola cosa è certa: se Franco Mietta entrerà in paradiso, lo farà in bicicletta.



Valentina Diana ha inventato una favola moderna, tecnologica, comica e profonda che appartiene a tutti noi o a quasi tutti. Pedalando verso il Paradiso è sicuramente uno spettacolo di parola, di canzoni immortali, ma anche di video di grande impatto, tecnologicamente avanzati che contribuiscono a trasportare lo spettatore nel piccolo, grande, rissoso e dolce mondo di Franco Mietta.



Tor Bella Monaca Teatro Festival ARENA ESTATE



Accesso consentito con mascherina. Nel rispetto delle prescrizioni È PREFERIBILE PRENOTARE E RITIRARE I BIGLIETTI CON ANTICIPO per evitare assembramenti.

