Torna, nell'estate 2023, l'Arena Cinevillage Monteverde. Per il secono anno consecutivo, il cinema sotto le stelle torna nel parco di quartiere di Largo Ravizza, dal 28 giugno al 10 settembre: ogni giorno molteplici iniziative con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nei pomeriggi e serate estive anche per un territorio più vasto di cittadini, con un occhio puntato alle famiglie e alle nuove generazioni.

All’interno di un perimetro recintato con un’arena cinematografica di quasi 400 posti a sedere si proietteranno, con inizio alle 21, alcuni dei film di maggior successo della stagione. Novità dell’estate, grazie all’iniziativa “Cinema revolution 2023 che spettacolo l’estate” promossa dal Ministero della Cultura, la possibilità di rivivere le emozioni del grande schermo con un biglietto a prezzo popolare: € 3,50 per tutti i film italiani ed europei, con un tetto massimo di € 5,00 per quelli non europei.

Il ciclo di proiezioni, curato dal critico cinematografico Franco Montini, ospiterà alcuni dialoghi con attori e registi del film prescelto per approfondirne i contenuti, la storia, gli argomenti e i retroscena della lavorazione. Tra gli artisti in arrivo nel primo mese si segnalano Pupi Avati, Marco Bellocchio, Marco Bocci e Ivano Di Matteo.

L’area di ristoro sarà servita dal Totem Bar che anche quest’anno incontrerà giovani talenti e darà spazio ad attività ricreative, in sinergia con il cinema in piazza: incontri, rassegne musicali, intrattenimento con musica, danza, spettacoli di stand up comedy e attività per i più piccoli.

L’aperitivo culturale di tardo pomeriggio sarà con ‘’Libri e Spritz’’, concernente presentazioni di libri e incontri con autori e artisti del mondo dello spettacolo tutti i martedi e giovedi dalle 18:30 (si parte il 4 luglio con Simon and the Stars), mentre il format ‘’Per fare un gioco’’, in programma tutte le domeniche dalle ore 17:00, stimolerà l’attività di pittura all’aria aperta, insieme a concerti musicali in acustico, dj set al tramonto, tango, spettacoli comici e tante altre attività, in fascia preserale, che renderanno ricca l’estate del Municipio XII. Si informa che le attività di musica dal vivo si prorogheranno non oltre le ore 23:00.

“Il nostro obiettivo da sempre – dichiara Leandro Pesci, presidente di ANEC Lazio – persegue l’idea di far vivere al pubblico l’esperienza immersiva della sala cinematografica e, in particolare negli ultimi anni, dominati dall’era delle piattaforme tecnologiche, farlo riaffezionare all’emozione del maxi-schermo. Ci auguriamo che questa arena, che ci farà compagnia lungo tutta l’estate romana, possa riportare tale interesse anche grazie ad un’accurata programmazione, confermando la più che buona affluenza della scorsa edizione".

Secondo l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor "l'iniziativa è un pezzo importante della nostra Estate Romana che, grazie anche al nostro sostegno, punteggerà in questa estate la nostra città. La Settima Arte è infatti l’elemento caratterizzante dell’edizione 2023, una scelta che, come Roma Capitale, abbiamo fatto per sostenere un settore, quello delle sale cinematografiche, che ha molto sofferto per la pandemia da Covid-19 e che vogliamo aiutare stimolando le persone a ritornare a una rinnovata fruizione collettiva del prodotto cinematografico, che possa riportare in autunno ancora più persone nei nostri cinema”.

“La cultura oltre ad avere una funzione sociale fondamentale - afferma Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma - rappresenta un potente volano di sviluppo economico, un elemento essenziale di marketing territoriale e un fattore attrattivo cruciale nei confronti di un turismo di qualità. Sosteniamo con convinzione questa iniziativa perché i cinema in generale e, in questo caso, le arene estive costituiscono una parte fondamentale del settore culturale che crea benessere, ricchezza e posti di lavoro. Incentivare i cittadini a tornare a godersi un film all’aperto è quantomai importante dopo tutte le difficoltà e gli impedimenti che ha portato la pandemia. I cinema – conclude Tagliavanti - sono parte essenziale dell’anima di Roma ed è impensabile immaginare la nostra città senza una loro attività a pieno regime”.

La manifestazione si svolge anche grazie al sostegno del Gruppo Acea che, con il supporto a questa rassegna cinematografica, rinnova il suo impegno a favore di tutte quelle iniziative che valorizzano la città di Roma, attraverso l’arte e la cultura. Il programma in dettaglio, in continuo aggiornamento, è consultabile al sito ufficiale https://www.cinevillageroma.it/

NB Le attività di musica dal vivo nell’arena si svolgeranno non oltre le ore 23:30.

Il programma dal 28 giugno al 4 luglio