Archetype collection. Esperienza immersiva tra pop e underground

Da venerdì 24 a domenica 26 marzo. Volti, personaggi, espressioni. Le sculture di Ori 'O' e di questa Archetype Collection sono una rappresentazione simbolica dell'inconscio e del mondo onirico, la forma di un pensiero preesistente e primordiale che aspira a travalicare differenze culturali e sociali.



L'attitudine ironica e lo sguardo disincantato contraddistinguono l'universo espressivo di Ori 'O': osservare la vita dei quartieri periferici della metropoli, il quotidiano e il 'popolare', per celebrarne la sorprendente ricchezza. Per questo, i personaggi della Archetype Collection 'vivono' spesso tra le persone, nei luoghi più frequentati della città, in installazioni temporanee e itineranti.