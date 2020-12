Archeotrekking: storie dal Parco degli Acquedotti e visita guidata con archeologo

Andrea Papalini e Valentina Petrucci guideranno alla scoperta del Parco degli Acquedotti. Un tempo Campagna Romana oggi parte dell’immenso Parco Regionale dell’Appia Antica, il Parco degli Acquedotti conserva ancora testimonianze della cultura di diverse epoche; così, passeggiando al suo interno godendosi i vialetti, i canali d’acqua e gli ampi scorci campestri, sarai guidato alla scoperta di una villa del II secolo d.C., lussuosa abitazione piena di comfort i cui poderosi resti emergono come suggestive punte di un iceberg archeologico giacente sotto terra; una torre del Duecento, esempio di un sistema di segnalazione a protezione delle tenute agricole dei potenti del tempo; un casale medievale, punto fermo dell’organizzazione rurale del territorio dell’epoca, talmente suggestivo da esser stato location di diversi film; un tratto originale dell’antica via Latina.

E poi ci sono loro, gli acquedotti: ad un primo sguardo “solo” due, in realtà con la guida che ti accompagnerà ne scoprirai molti di più così come i canali, gli stessi che permisero a Roma di disporre continuamente di acqua proveniente da lontane fonti.



Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio via Valerio Publicola angolo via Lemonia

Div.abili: presenza di barriere architettoniche

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o 334.3006636

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione