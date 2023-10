Archeotrekking "Akropolis"

Domenica 8 ottobre torna #Akropolis, passeggiata culturale da Palestrina a Castel San Pietro Romano, attraverso un affascinante itinerario paesaggistico immerso alle pendici del Monte Ginestro.



Un percorso guidato tra la storia e l'archeologia di un paesaggio millenario da percorrere e da vivere: l'antico Sentiero della Costa, un percorso in uso fino al XVI secolo, che collegava l'antica città di Praeneste, l'odierna Palestrina, alla sua Acropoli sacra, oggi Castel San Pietro Romano, set di film del calibro di “Pane Amore e Fantasia” e i “Due Marescialli”, fino ai ruderi della possente rocca dei Colonna, simbolo di autorità della famiglia baronale.



Si consiglia l'uso di scarpe adatte al trekking.



Domenica 8 ottobre ore 10.30 - partenza da Palazzo Barberini, di fronte Al Portico di Fortuna, in Via Barberini 24.



Gallery



10 € a persona