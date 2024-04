Archeo passeggiata sull’Appia Antica, visita guidata con archeologo

12€ ridotto convenzionati, WeKard, 14€ intero, 8€ under 18, gratuito under 6

La passeggiata archeologica tra le più affascinanti, quella sulla Regina Viarum: l’Appia Antica. La guida condurrà alla scoperta di una delle arterie di collegamento più importanti dell’Antichità ricalcando lo stesso percorso che fecero valorosi soldati, pellegrini e sovrani, gustando al contempo uno scorcio meraviglioso della campagna romana.

La regina viarum, come definita dal poeta Stazio (I sec. d.C.) fu la prima delle viae publicae. La sua origine è legata a motivazioni strategiche; fu, infatti, realizzata non di getto, ma per segmenti successivi. La sua costruzione ebbe inizio nel 312 a.C., ossia durante la seconda guerra sannitica (326-304 a.C.), ad opera del censore Appio Claudio Cieco. Il suo immenso patrimonio artistico è un gioiello straordinario e il nostro percorso dalle Catacombe di San Sebastiano ti porterà al Mausoleo di Cecilia Metella.



Appuntamento 20 minuti prima dell’inizio: Basilica di San Sebastiano (Via Appia Antica 136)

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, WeKard, 14€ intero, 8€ under 18, gratuito under 6

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione

Div. abili: assenza di barriere architettoniche