Arcade And Food suona Disney Punk Rock coi Joanna!

A distanza quasi di un anno, Venerdi 1 Marzo tornano i JOANNA con il loro Disney Punk Rock ad Arcade And Food, locale di culto per il mondo nerd, comics & games di Roma.

Un mashup tra tutte le music vibes 90-00s (Green Day, blink-182, Sum41, Simple Plan, ecc...) e i film Disney della nostra infanzia. Un rock party alla American Pie e molto emo. A fine 2023, dopo un lungo tour in tutta Italia, tra cui Romics, Pescara Comix, ospiti in tv su Rai2 e il live esplosivo con i FINLEY lo scorso Luglio, è uscito finalmente il nuovo album “PUNK UPON A TIME...”, 100% Disney Punk Rock, disponibile ovunque e accolto ottimamente da critica e pubblico e dal mondo punk rock italiano.

I Joanna non vedono l'ora di suonarvele, il tutto in uno dei locali più cool della capitale.



Venerdi 1 Marzo - Arcade And Food

Via Nomentana 1111 - Roma

Start ore 21:30

Ingresso Libero

Info & Prenotazioni: 3343232023 / 3473478849