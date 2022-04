Membra Jesu Nostri, concerto di Quaresima con la musica sacra di Dietrich Buxtehud

Opera unica nel suo genere, capolavoro della musica sacra vocale di Dietrich Buxtehude, Membra Jesu Nostri è una raccolta di sette cantate, che invita alla meditazione sul Cristo crocifisso, con uno sguardo che procede in senso ascendente dai piedi sino al volto. Ad ogni parte del corpo corrisponde una cantata: piedi, ginocchia, mani, costato, torace, cuore e viso.



Lungi dall’essere una pagina lugubre e funeraria, come potrebbe sembrare, è in realtà un racconto musicale di rara bellezza e armonia, che spazia nella meditazione dai testi biblici più noti alla poesia devozionale, operando collegamenti rari, appassionati e profondi, attraverso le forme musicali tipiche del Seicento: la sonata strumentale, il coro concertato, l’aria e le forme polifoniche mottettistiche. L’opera è stata definita dal suo autore “humillima devotio decantata” e da lui stesso è stata dedicata all’organista e compositore regio di Svezia Gustaf Duben.



I testi sono tratti da un’orazione medioevale conosciuta al tempo di Buxtehude con il nome di “Domini Bernhardi Oratio Rhythmica” e considerate opera di san Bernardo di Chiaravalle, ma oggi a ragione attribuita ad Arnolfo di Lovanio (ca. 1250). Il testo latino fu pubblicato ad Amburgo nel 1633 e venne riadattato dallo stesso Buxtehude per essere proposto nella forma della cantata luterana in auge in quel momento: sonata strumentale, coro, aria strofica affidata ai solisti con ritornello strumentale. Lo stesso autore inserì i passi biblici che aprono e chiudono ogni sezione, attingendo probabilmente ad una fonte latina della chiesa di Lubecca o affidandosi alla consuetudine liturgica locale in uso.



ARAMUS è un’associazione culturale romana, senza fini di lucro, impegnata per lo studio, la formazione, la produzione e la promozione musicale. Per questo l’impegno associativo si esprime ricercando opportunità di dialogo e scambio con esperienze e progetti attivi in Italia e all’estero, promuovendo iniziative di animazione culturale, sia presso la comunità locale, sia in luoghi e contesti di emarginazione, e proponendo, soprattutto alle persone più giovani, la conoscenza della musica e del canto. L’organico artistico è diretto dal maestro Osvaldo Guidotti.