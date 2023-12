Aradia, il Festival delle tradizioni natalizie pagane a Testaccio

Il 16 e 17 Dicembre si terrà alla Città dell’Altra Economia il Festival Aradia, evento che celebra le antiche tradizioni che hanno ispirato le festività natalizie che conosciamo oggi. Per due magiche giornate si celebrerà il momento con mercatino esoterico e fantasy, aree per seminari culturali e laboratori esperienziali, area giochi e laboratori magici per bambini, divinazione, runologia ed erboristeria.



Ecco il programma dei Workshop delle due giornate:



Sabato 16



11.30 - Ruota dell’Anno Celtica

12.30 - Viaggio Sciamanico nel Mondo di Mezzo

13:30 - Magia Verde, Erbe e Incanti Base per la Pratica

14.30 - Danze Celtiche di Gruppo

16.00 - Solstizio d’Inverno, Alban Artan - Simbologia Astronomica e Ogam connessi all’Inverno

17:00 - Come si crea un Altare per i Rituali



Domenica 17



11.30 - Classe Sacerdotale Celtica

12.30 - Viaggio Sciamanico per l’Animale Totem

13.30 - Divinità Celtiche e Tradizioni del Solstizio d’Inverno

14.30 - Danze Celtiche di Gruppo

16.00 - Cerchio Magico delle Streghe

17:00 – Rivelazioni, lo scontro tra pagani e cristiani nei primi secoli



(per i workshop è richiesto un minimo contributo)



Tanti i partecipanti delle realtà più vicine al magico momento del prossimo Solstizio d’Inverno, dalle associazioni agli espositori ed artigiani tematici, inoltre ci saranno spettacoli ispirati alla mitologia e alle leggende pagane. Il Festival delle Tradizioni Natalizie Pagane è un'opportunità unica per vivere la connessione con la natura, la spiritualità e la cultura delle nostre radici. È un momento per riflettere sul significato profondo di queste festività e per apprezzare la diversità delle tradizioni nel mondo.



Saranno presenti tantissimi esperti di divinazione e cartomanzia per consulti privati.



Il Festival Aradia è un progetto culturale a cura dell’Associazione Anima Verde, che da anni presenta su Roma iniziative a favore della cultura esoterica, folkloristica e spirituale.