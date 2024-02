Martedì 20 febbraio alle 17.30, presso il Museo dell'Ara Pacis, è in programma l’incontro L’Ara Pacis Augustae e il Campo Marzio dedicato ai possessori della MIC Card.

Nel corso dell'incontro verrà approfondita la storia del più celebre altare dedicato alla Pace e del sito dove si decise di erigerlo, luogo simbolo delle origini di Roma intitolato al dio della guerra Marte.

L’incontro del mese di febbraio è pensato per scoprire insieme la storia dell’Ara Pacis e del luogo di Roma in cui si decise di erigerla: il Campo Marzio settentrionale. Fu questo grande terreno pianeggiante, luogo simbolo delle origini di Roma, e campo dedicato a Marte, Dio della guerra, a essere scelto come fondale naturale per erigere il più celebre altare dedicato alla Pace.

Visita dedicata ai possessori della MIC card, a cura di Lucia Spagnuolo. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti).