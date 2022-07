Ara Malikian, il violinista spagnolo a Roma Summer Fest 2022

Prezzo non disponibile

Ara Malikian, martedi 2 agosto, sarà a Roma, Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Ara Malikian è un violinista spagnolo di origini libanesi e discendenza armena.

Il suo talento fu chiaro fin dalla giovane età e nonostante le circostanze difficili nelle quali viveva – la guerra civile – trovò rifugio dalle bombe studiando violino.Tra i più brillanti ed espressivi violinisti della scena musicale contemporanea, in grado di combinare la tradizione armena con influenze mediorientali ed europee, fonde la musica classica con il rock and roll, sferzate di punk ed accenni di elettronica.

Con numerosi premi e riconoscimenti alle spalle - tra cui il prestigioso Premio Niccolò Paganini - torna in Italia per una serie di concerti-performance, accompagnato dalla sua nuova spettacolare band composta da eccellenti musicisti cubani, per presentare “Ara” il nuovo bellissimo disco inspirato a suo figlio e alla riscoperta dell’infanzia: lo stupore, la fantasia, i linguaggi, i suoni del mondo magico e libero della fanciullezza. Il tour italiano è organizzato da Imarts.