Ar-totem, mostra itinerante a Garbatella

Cosarte presenta la seconda edizione della Mostra Itinerante AR-TOTEM che si terrà nel quartiere Garbatella con la collaborazione del Municipio Roma VIII.

Il progetto avviato nel 2021 nasce per la volontà di creare sinergia con il territorio, mettere in comunicazione l’arte con i cittadini. L’esposizione prende forma attraverso l’installazione di alcuni Totem in punti strategici di Garbatella (Moby Dick Biblioteca Hub Culturale, Teatro Garbatella e Sede Municipio VIII) promuovendo la partecipazione attiva dei visitatori nella ricerca delle location.

Il percorso prevede una mappa e un itinerario, che partendo dalla Galleria Cosarte (dove saranno esposte altre opere degli artisti partecipanti), invita a percorrere le vie ed i lotti del quartiere per scoprire i Totem Artistici, e contemporaneamente conoscere meglio l’architettura e le caratteristiche di questo affascinante quartiere.

Ogni Totem rappresenta un collettivo di artisti, una costruzione artificiale basata sull’assemblaggio di opere pittoriche modulari che superano il concetto di individualità e restituiscono, in maniera omogenea, un ‘insieme’ privo di confini e al servizio dell’arte. L’unione di talenti diversi permette di superare l’espressività del singolo, dare massima forza all’esposizione attraverso il legame di elementi artistici che stimolano la curiosità e danno maggior visibilità, sfruttando la rete che si crea attraverso la coesione.

Il Totem, nel suo significato simbolico, indica l’appartenenza ad un ‘clan’ o un legame di parentela. Nella sua accezione antropologica è un emblema che identifica, che protegge, che unisce. Il progetto AR-TOTEM quindi, attraverso queste installazioni artistiche intende connettere l’arte a una identità collettiva.



Artisti:

Roberto Cattalani, Paola Ceci, Laura Ciliento, Maria Laura Corsi, Anna Cristino, Giovanna Crudele, Patrizio De Magistris, Lucia Di Miceli, Susanna Ferrante, Roberta Giuliani, Simona Gloriani, Lilli Guspini, Poppy Guspini, Massimiliano Latini, Salvatore Marsillo, Stefania Miccadei, Walter Necci, Stefania Santi, Claudio Sbordoni, Francesca Siniscalchi, Someshwarananda, Stefania Spera, Roberto Tacconi, Anna Maria Tani, Gabriella Tirincanti



Info mostra :

Orari Galleria Cosarte: Martedì e Giovedì 16.30/19.30

Mercoledì, Venerdì e Sabato 11.00/13.00 - 16.30/18.30



Ingresso libero

Gli orari delle location che ospitano i TOTEM sono indicate in un apposito volantino fornito in galleria.