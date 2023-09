Ar Core duo: un viaggio nella black music al Charity Café

Sabato 9 settembre gli Ar Core duo al Charity Café propongono un repertorio di classici della Soul music come "Let's Get In On" di Marvin Gaye, "Easy" di Lionel Richie, "Let's Stay Together" di Al Green, fino ad approdare a brani della black music contemporanea come: "Valery" di Amy Winehouse, "The Bird" di Anderson Paak, "Bag Lady" di Erykah Badu o "Perfect" di Ed Sheeran.



Massimo Cantisani e Marco Calderano Conosciuti anche come Ar Core Duo si incontrano sul finire del 2017 a Roma. Nonostante siano solo in due, danno il via ad una idea musicale strutturata ed incentrata su un suono intimo e sincero.



Entrambi vogliono che il duo che sta nascendo suoni come una band al completo. Unendo pad, synth, batteria minimale, voce e chitarra Il sound è subito caratterizzante e diventa la ricetta della loro riconoscibilità nel mare magnum della musica nella capitale.



Dal 2018 in poi suonano ovunque a Roma e d'estate nelle Marche, Puglia e Basilicata per coniugare l'amore per il mare con quello per la musica. "La Pretesa" è il primo singolo del duo, pubblicato nel 2019 a cui fa seguito un secondo brano "Say you'll be there" scritto sul finire del 2020. Ad oggi la loro ricca esperienza è diventato sinonimo di qualità ed identità.



Line-up

Massimo Cantisani, Voce & Chitarra

Marco Calderano, Batteria & Synth



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione