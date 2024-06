Aquafelix, nuova stagione con Festival Surf & Optimist Water Green

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 22/06/2024 al 22/06/2024 solo domani Orario non disponibile

Aquafelix, il parco acquatico nel cuore di Civitavecchia, riapre per la stagione estiva 2024 e lancia un messaggio "for earth": obiettivo del parco nell'estate 2024 è, infatti, quello si essere ancora più alleato della natura.

Il 22 giugno si parte con un evento che coniuga sport e natura grazie alla partecipazione della Lega Navale Italiana che riunisce grandi appassionati del mare (fondata a La Spezia nel 1897 vanta 127 anni di vita e si occupa di tante iniziative per la promozione ambientale e sociale). Ad Aquafelix sarà presente la sezione Civitavecchia, diretta da Dario Iacoponi, che vedrà la presenza di numerosi atleti impegnati nella prima edizione del "Festival Surf & Optimist Water Green", evento utile e divertente per spiegare ai visitatori l'importanza di fare sport in sicurezza e sempre rispettando il mondo che ci circonda.

A scendere in acqua saranno gli atleti della lega che faranno alcune dimostrazioni con il surf e con il piccolo monoscafo con una sola vela. Gli atleti avranno il compito di coinvolgere i presenti, bambini e ragazzi, in una serie di prove all'ultima sfida con tanto di medaglia per i vincitori.

Tra piscina con onde e piscine relax, scivoli d'acqua, torrenti navigabili in canotto, idromassaggi, il 22 giugno sarà una giornata all'insegna dello stile di vita sano, con diversi spunti di riflessione che passeranno tra momenti di gioco e spensieratezza.

Tra le novità della stagione 2024 di Aquafelix c'è anche l'Algida Park, un gonfiabile gigante con tre scivoli per bambini e ragazzi, due squadre di animazione e più di 20 eventi speciali.