"Apriti Sesamo- la vera storia di Alì Babà": la compagnia Soqquadro in scena al Teatro San Ponziano

La compagnia Soqquadro torna in scena con un nuovo e originale musical dai suoni e i profumi orientali.

“Apriti Sesamo- la vera storia di Alì Babà” vi trasporterà nella lontana Persia per raccontare la storia di Alì, un povero taglialegna che un giorno come tanti si imbatte in una scoperta incredibile che cambierà le sue umili giornate. Ma la storia inizia proprio qui, cosa succederà a lui e la sua famiglia?

Tra colori, tessuti, tappeti e spezie la Compagnia Soqquadro vi racconterà una storia unica trasportandovi nella calda e festosa Persia.

Quando

Venerdì 25 marzo 2022, ore 21.00

Sabato 26 marzo 2022, ore 21.00

Domenica 27 marzo 2022, ore 16.30

Tutto il ricavato dello spettacolo sarà devoluto in beneficenza.

Dove

Lo spettacolo si terrà nel Teatro della Parrochia San Ponziano situata in Via Giovanni Papini 23.

Per il rispetto di tutti raccomandiamo di venire muniti di mascherina FFP2 e Greenpass

