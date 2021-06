Appuntamento in giardino al Parco Villa Gregoriana

Svelare al pubblico la straordinaria ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani: è questo l’obiettivo di Appuntamento in Giardino, sabato 5 e domenica 6 giugno 2021, la manifestazione promossa da APGI – Associazione Parchi e Giardini d’Italia, in accordo con Rendez-vous aux jardins, che si svolgerà in contemporanea in numerosi Paesi europei. Il FAI – Fondo Ambiente Italiano aderisce all’iniziativa in undici Beni da nord a sud della Penisola, dove sono in programma visite speciali a cura di esperti giardinieri, paesaggisti e storici, approfondimenti botanici e passeggiate nella natura (prenotazione vivamente consigliata).

Entrambi i giorni, a partire dalle ore 10.30, Parco Villa Gregoriana a Tivoli (RM) offrirà ad appassionati e curiosi l’opportunità di conoscere le piante che lo caratterizzano e di osservarle da punti di vista insoliti e straordinari. Un percorso con l’eccezionale accompagnamento dei giardinieri che quotidianamente curano il “verde” del Bene FAI tiburtino permetterà di scoprire l’evoluzione del parco dall’Ottocento ai giorni nostri, approfondire l’impatto dei cambiamenti climatici sul fragile equilibrio della Valle dell’Inferno e comprendere l’importanza della manutenzione e della cura delle numerose specie arboree che rendono Villa Gregoriana un luogo unico nel suo genere.

Durante il fine settimana sarà possibile partecipare, inoltre, a passeggiate speciali dedicate all’osservazione degli alberi, immersi nella cornice storica del parco, per rimanere stupefatti dalle loro capacità e dalla loro intelligenza. Al termine del percorso verrà affidato a ogni partecipante un seme di una pianta del bosco con la promessa, una volta germogliata, di riportarla a Parco Villa Gregoriana. Infine, le visite con il Direttore, per approfondire la storia del Bene FAI e il restauro realizzato dalla Fondazione tra natura, storia e mito: un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo tra grotte, cascate e resti di antica memoria.

Biglietto: Intero € 14; Ridotto (6-18 anni) € 9; Iscritti FAI € 6; Studenti universitari: € 11; Residenti Comune di Tivoli: € 8,50; Famiglia: € 31. Prenotazioni e informazioni: www.parcovillagregoriana.it



