"Appuntamento in Giardino" a Roma e nel Lazio

Sabato 1 e domenica 2 giugno torna “Appuntamento in Giardino”, l’iniziativa costituisce un’occasione per riscoprire il nostro "patrimonio culturale vivo" attraverso aperture ed attività straordinarie in oltre 200 parchi e giardini del nostro Paese

Nata in accordo con Rendez-vous aux jardins, l’iniziativa si svolge in contemporanea in oltre 20 Paesi europei. Ogni anno viene suggerito un tema differente: un invito a rivolgere al giardino uno sguardo sempre nuovo. Al centro dell’edizione 2024 il tema “I cinque sensi in giardino”.

Appuntamento in Giardino nel Lazio

Il progetto vede la partecipazione anche del Lazio con una visita guidata al Museo dell'Orto Botanico di Roma, al Castello Ruspoli, all'Orto Selvatico di Collepardo e molto altro.

“L’1 e 2 giugno, grazie alla manifestazione Appuntamento in giardino promossa da APGI, Associazione Parchi e Giardini d’Italia e patrocinata dal Ministero della Cultura, il pubblico avrà la possibilità di conoscere e apprezzare la straordinaria bellezza del patrimonio storico ed artistico di numerosi giardini italiani, molti di questi oggetto dell’investimento 2.3 del PNRR del MiC, finalizzato anche alla rigenerazione e riqualificazione di parchi e giardini", ha sottolineato l’Ambasciatore Ludovico Ortona, Presidente APGI – Associazione Parchi e Giardini d’Italia.

Come nelle scorse edizioni, il programma vede il coinvolgimento di numerosi attori: giardinieri, botanici, paesaggisti, proprietari privati e gestori pubblici, importanti fondazioni e realtà associative con l’obiettivo di raccontare l’universo del giardino, mettendone in luce la fragilità, la rilevanza culturale e ambientale, nonché l’importanza per il benessere dei singoli e della comunità. La manifestazione consentirà al pubblico di spaziare dai luoghi storici emblematici ai piccoli giardini amatoriali, dagli orti botanici ad ambiti più contemporanei. “Una grande festa dei giardini italiani che vede al centro la valorizzazione e la conoscenza del cosiddetto patrimonio verde”, ha sottolineato il Presidente e AD di Ales Fabio Tagliaferri.

Tutte le informazioni e i giardini aderenti sono consultabili sul sito https://www.apgi.it/appuntamento-in-giardino/

Di seguito l'elenco completo degli appuntamenti in giardino a Roma e nel Lazio:

ESPERIENZA SENSORIALE CON LA BIODIVERSITÀ

Visita guidata

Domenica 2 giugno, 11h00

Museo Orto Botanico di Roma - Largo Cristina di Svezia 23A, Roma, Lazio

I CINQUE SENSI AL GIARDINO DEI SEMPLICI

Un percorso sensoriale che parte dall’esplorazione delle piante tintorie (vista) per poi seguire il profumo delle aromatiche (olfatto), scoprire le specie alimentari (gusto) fino ad arrivare alle pia…

Domenica 2 giugno,15h30

Museo Orto Botanico di Roma - Largo Cristina di Svezia 23A, Roma, Lazio

RISONANZA SENSORIALE NEI CINQUE MOVIMENTI DEL GIARDINO GIAPPONESE

Visita guidata

Domenica 2 giugno, 11h30

Museo Orto Botanico di Roma - Largo Cristina di Svezia 23A, Roma, Lazio

I CINQUE SENSI AL GIARDINO DEI SEMPLICI

Visita guidata

Domenica 2 giugno, 10h30

Museo Orto Botanico di Roma - Largo Cristina di Svezia 23A, Roma, Lazio

ESPERIENZA SENSORIALE CON LA BIODIVERSITÀ

Visita guidata

Domenica 2 giugno, 16h00

Museo Orto Botanico di Roma - Largo Cristina di Svezia 23A, Roma, Lazio

SHINRIN YOKU – TERAPIA FORESTALE

Una passeggiata con attività sensoriali guidate, una lenta, consapevole e progressiva immersione nell’Orto Botanico, che invita a rallentare e a connettersi con la natura nella stazione sperimentale …

Sabato 1 giugno, 09h30

Museo Orto Botanico di Roma - Largo Cristina di Svezia 23A, Roma, Lazio

RISONANZA SENSORIALE NEI CINQUE MOVIMENTI DEL GIARDINO GIAPPONESE

Visita guidata

Domenica 2 giugno, 15h00

Museo Orto Botanico di Roma - Largo Cristina di Svezia 23A, Roma, Lazio

Visita guidata ai fiori, semi e profumi dell'Orto Botanico di Roma

Visita guidata

Sabato 1 giugno, 10h30

Museo Orto Botanico di Roma - Largo Cristina di Svezia 23A, Roma, Lazio

Concerti Coro Polifonico MuSa Classica

Concerto

Sabato 1 giugno, 10h30, 11h30, 12h15

Museo Orto Botanico di Roma - Largo Cristina di Svezia 23A, Roma, Lazio

Villa Lante tra alberi e natura

Visita guidata

Sabato 1 giugno, 16h30

Villa Lante Bagnaia - Viterbo

Impressioni d'eternità

conferenza, proiezione, workshop 1 e 2 giugno

Villa Falconieri - Viale Borromini 5, 00044 Frascati

Visita guidata del Castello Ruspoli con approfondimento sul Progetto di restauro e valorizzazione del Giardino Storico e del Parco della Marescotta.

Visita guidata

Sabato 1 giugno, 17h30

Castello Ruspoli di Vignanello - via dell'Uliveto, 200 Vignanello

Il Giardino grande di Caprarola tra ricerche e restauri

Conferenza dell'arch. Marina Cogotti (Responsabile Unico del PNRR "Parchi e giardini storici” per il sito di Caprarola) dal titolo:

Sabato 1 giugno, 16h30

Palazzo Farnese - Via Antonio da Sangallo - Caprarola VT

Alla scoperta dell'Orto Sylvatico - Collepardo

Visite guidate

Dimanche 2 giugno, 11h00, 17h00

Orto Sylvatico - Collepardo - strada provinciale 115 Collepardo (FR)

Visita ai Giardini Segreti di Villa Borghese con intermezzo musicale

Visita guidata ai Giardini Segreti di Villa Borghese con intermezzo di musiche per liuto (XVI-XVII secolo) Sabato 1° giugno, 11h00

Villa Borghese - piazzale Scipione Borghese, Roma

Apertura straordinaria del "Giardino vecchio" o giardino estivo

Visita libera

1 e 2 giugno

Palazzo Farnese - Via Antonio da Sangallo - Caprarola VT

Appuntamento in giardino a Villa Gregoriana

Un racconto itinerante alla scoperta di Parco Villa Gregoriana: una storica dell’arte, una biologa ed un giardiniere vi accompagneranno - alternandosi in una staffetta - per avere tre punti di vista,…

1 e 2 giugno

Parco Villa Gregoriana - FAI - Largo Sant'Angelo TIVOLI

Alla scoperta dei sensi con Anthaia

un percorso in natura alla scoperta dei sensi 1 e 2 giugno

Pian della creta, Anthaia - Via Aurelia bis 85, vetralla

La notte delle erbe: visita guidata al buio alla scoperta di erbe magiche ed animali fantastici

Visita guidata speciale per bambini e ragazzi dagli 8 anni in su Sabato 1° giugno, 21h00

L'Orto del Pellegrino - Vicolo del Pero,4 Velletri RM

Sleeping Beauties. Reawakening Green Visita guidata a tema nel sito di Villa d'Este. Sabato 1° giugno, 16h00

Villa d'Este - Piazza Trento, 5, 00019 Tivoli RM

Visita guidata della "Collina dei Cisti" (Rock Roses) nel giardino naturalistico mediterraneo "Il Giardino di Pianamola"

Visita guidata

Sabato 1° giugno, 11h00, 14h00

Il Giardino di Pianamola - Strada Pianamola 5, Bassano Romano

Visita alla scoperta del giardino La Perella di Viterbo

La visita al giardino sara' accompagnata dal proprietario che vi fara' scoprire il giardino e le sue collezioni.

L'appuntamento e' presso il giardino stesso e la visita guidata durera' circa 1h30'. P…

1 e 2 giugno

Giardino la Perella: Strada Novepani 75 - Viterbo - 01100 Viterbo VT

Passeggiata nei Parchi Letterari: Ninfa e Marguerite Chapin Caetani. #FLOWERS

Passeggiata nei Parchi Letterari: Ninfa e Marguerite Chapin Caetani. Sabato 1° giugno, 09h30

Giardino di Ninfa - Via Provinciale Ninfina 68 04012 Cisterna di Latina

Degustazione in campagna

visita guidata ai vigneti con spiegazione del processo di vinificazione e degustazione di vini Dimanche 2 giugno, 10h00

tenuta di Pietra Porzia - via di pietra porzia 60

Visita al Giardino Segreto e il suo Teatro all'aperto

Il Giardino Segreto con suo teatro all'aperto e il suo orto/parco rimmarrà aperto tutto il weekend con eventi musicali (sabato pomeriggio 16.30-20) e domenica, artigianato, eventi speciali, e-mail inf…

1 e 2 giugno

Teatro del Giardino Segreto - via del cimitero vecchio 16 vetralla

Appuntamento in Giardino - Castello del Gallo

Apertura straordinaria 1 e 2 giugno

Castello del Gallo - Giardini di Orazio - 13 Borgo Mandela Giardino 00020 Mandela

APPUNTAMENTO NEL GIARDINO DELLA CASINA DELLE CIVETTE DI VILLA TORLONIA

Percorso guidato sensoriale Sabato 1° giugno, 09h00

Casina delle Civette di villa Torlonia - via Nomentana, 70- 00161 Roma

UN GIORNO DA CONFUCIO - i 5 sensi in giardino

Visite guidate e altre attività Sabato 1° giugno, 10h00

Il Giardino di Confucio - Via principe Amedeo 184 , Roma

Orchestra Sonorum in concerto

L'Orchestra Sonorum, composta da 18 elementi di età compresa tra i 15 e i 18 anni - alunni o ex alunni dell' I.C.Sinopoli Ferrini di Roma -, si esibirà nella sala conferenze della villa di Capo di Bo…

Sabato 1 giugno, 17h00

Villa di Capo di Bove, Roma - Via Appia Antica 222, Roma

Visita alla scoperta del Giardino Letterario Portoghesi Massobrio a Calcata

Visita guidata al Giardino Storico Letterario Portoghesi. Sabato 1° giugno, 09h00

Giardino letterario Portoghesi della memoria a Calcata - Via Cadorna 59, Calcata, (Viterbo)

Alla scoperta del Giardino Cairoli

Dal 10 luglio 2018 l’Associazione Guglielmo Hüffer si occupa, in condivisione con il Municipio Roma I Centro, della cura e manutenzione del Giardino storico di piazza Benedetto Cairoli.

1 e 2 giugno

Giardino di Piazza Benedetto Cairoli - Piazza Benedetto Cairoli

Visita dei giardini di Villa Medici

Visite guidate

1 e 2 giugno

Villa Medici - Viale della Trinità dei Monti, 1



Alla scoperta del giardino storico di Agostino Chigi in Villa Farnesina

Appuntamento in Giardino 2024 Sabato 1° giugno, 10h30, 12h30

Giardini Chigi di Villa Farnesina - Via della Lungara 230 - Roma

Rose fiorite in poesia Spettacolo/lettura Sabato 1° giugno, 17h00

ROSETO COMUNALE DI ROMA - VIA DI VALLE MURCIA 6



Storia e restauro del giardino dei cedrati

Visita guidata

Sabato 1 giugno, 11h00

Giardino dei cedrati di Villa Pamphilij - Roma, Via Aurelia Antica 183 e 219

Appuntamento in giardino 2024:

Sabato 1 giugno, 11h00

Villa Borghese, già Villa Bell'Aspetto - Via Antonio Gramsci, 94, 00048, Nettuno (RM)

Alla scoperta dei giardini della Landriana

1 e 2 giugno, h.10:30-h.16:30

Giardini della Landriana, Via Campo di Carne, 51, 00040 Tor San Lorenzo RM