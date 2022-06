Appuntamento in giardino al Castello Orsini di Vasanello

Il Castello Orsini-Misciattelli di Vasanello apre le porte per APGI - associazione Parchi e Giardini d’Italia, che finalmente quest’anno, dopo la pandemia, ripropone la manifestazione internazionale “Appuntamento in Giardino”, Randevouz en Jardin, il 4 e 5 giugno, con diverse iniziative culturali, rivolte alle famiglie, agli adulti e anche ai bambini. Sarà l’occasione per far conoscere al pubblico la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica del giardino medievale del Castello Orsini-Misciattelli.



SABATO 4 GIUGNO:

Visita al castello di Giulia Farnese e passeggiata/racconto nel giardino medievale a cura del narratore di comunità Marco Rossi, in abito storico, dal titolo “Il Giardino medievale e le sue protagoniste”. (Due tour: dalle 11:00 a 12:30 e dalle 16:00 alle 17:30) - costo di 12€ per gli adulti, e gratuito per i bambini fino a 10 anni. Verrà inoltre allestita un’area ludica per bambini, “Il giardino dei piccoli avventurieri” a cura dell’associazione Epica, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00. A seguire, alle ore 18:30, sarà la volta di Roberta Mezzabarba, scrittrice di fama nazionale ed europea, con la presentazione “Iulia Farnesia. Lettere da un’anima” con accompagnamento musicale dei ragazzi del Liceo Musicale Santa Rosa da Viterbo e mostra fotografica - personale di Giuseppe Costantini “Vasanello e il suo castello”.



DOMENICA 5 GIUGNO:

Visita al castello e passeggiata/racconto a cura del narratore di comunità Marco Rossi, in abito storico, dal titolo “Il Giardino medievale e le sue protagoniste”. (Tre tour: dalle 10:30 a 12:30; dalle 16:00 alle 17:30 e dalle 18:00 alle 19:30) - costo di 12€ per gli adulti, e gratuito per i bambini fino a 10 anni.

Verrà inoltre allestita un’area ludica per bambini, “Il giardino dei piccoli avventurieri” a cura dell’associazione Epica, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00.



Prenotazione obbligatoria:

Maria Gabriella Santarelli, responsabile tour ed eventi: 3286552632

Dott.Marco Rossi, attore e narratore di comunità: 3291315380



castellorsinivasanello@gmail.com