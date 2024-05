Apprendisti dell'amore

Continua nella splendida cornice di Cappella Orsini, il Festival "De Rebus Amoris" all'interno del quale è inserita la rassegna teatrale curata da Marco Medellin.



Lunedì 27 maggio con inizio alle ore 20, Marta Scelli si cimenterà con un classico senza tempo "La Divina Commedia" di Dante, focalizzandosi sulle tante declinazioni dell'amore.



Arduo parlare di Amore senza rischiare di incorrere in stereotipi o di fare retorica. Specie se l’intento è proprio quello di riflettere sul sentimento particolare che unisce un essere umano a un altro.



Il nostro cammino partirà dal ‘mezzo’ della Commedia, ovvero da Purg. XVII , in cui Virgilio comincerà a darci qualche dritta su quel sentimento, o meglio su quella Forza, che da un lato unisce Creatore e creature, dall’altra, dice lui, costituisce la radice di qualsiasi comportamento, sia buono che malvagio.

Ma quand’è che un amore diventa strada maestra per l’Inferno? Com’è possibile che sia un destino infernale quello di Paolo e Francesca? E’ una questione di misura? E’ una questione di capacità di sottomettere il sentimento alla ragione?



La Commedia, attraverso il potente linguaggio delle sue immagini, sembra puntare in altra direzione e proporre una vera e propria rilettura del mondo attraverso il potere realmente rivoluzionario, realmente trasformatore, di questo sentimento, mai troppo rarefatto o “sublimato”, bensì sempre sperimentato dal pellegrino in tutta la la sua pienezza.



E l’Amore diviene chiave privilegiata di accesso a quel territorio, ancora probabilmente inesplorato dalla maggior parte di noi, nel quale diventiamo davvero ‘esseri umani’.



INFO & PRENOTAZIONI

La Fondazione Opera Lucifero ETS resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o prenotazione in merito agli eventi in programma.





cell. 3395374315