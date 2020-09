Apple Sing & Apple Play in concerto a Village Celimontana

Venerdì 25 settembre sul palcoscenico di Village Celimontana di scena Apple Sing & Apple Play, band che per l'occasione porterà in scena un repertorio dance legato soprattutto agli anni '70 e '80, con l'aggiunta di alcuni brani moderni. La formazione si caratterizza per un groove potente, una ritmica travolgente è una sezione vocale di grande livello.



Uno spettacolo travolgente ricco di euforia e coinvolgimento con un repertorio fatto di successi di epoche diverse. Da We are Family delle Sister Sledge, passando per i grandi capolavori degli Chic come Le Freak, fino a raggiungere tanti altri brani famosissimi come Lady Marmelade, Proud Mary e Let The Music Play. Una serata in cui non mancheranno anche brani assai noti di Alice Merton e Bruno Mars.



NB: "Tutti gli eventi del Village Celimontana si svolgeranno in linea con le regole di sicurezza Anti Covid. Pertanto verranno mantenute le giuste distanze in modo da garantire una corretta fruizione degli eventi."



INGRESSO LIBERO



VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it



ORE 21:30 - INIZIO CONCERTO



Line-up

Giada Manti, voce

Alessandro Rossi, voce

Tiziana Salzano, voce

Marco Rinalduzzi, chitarra

Angelo Capuzzimato, batteria e voce

Stefano Scoarughi, basso

Luigi Uccioli, tastiera