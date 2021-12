Apple Sing Apple Play live al Cotton Club

Come sempre me-la suono e me-la canto, per chi ha voglia di ballare e anche per chi non ne ha! perché gli viene. Quello di venerdì 12 novembre sarà uno spettacolo travolgente ricco di euforia e coinvolgimento con in repertorio fatto di successi di epoche diverse.



Da We are Family delle Sister Sledge, passando per i grandi capolavori degli Chic come Le Freak, fino a raggiungere tanti altri brani famosissimi come Lady Marmelade, Proud Mary e Let The Music Play. Non mancheranno anche brani assai noti di Alice Merton e Bruno Mars.



Line-up

GIADA MANTI, VOCE

ALESSANDRO ROSSI, VOCE

TIZIANA SALZANO, VOCE

DANIELE DE SALVO, VOCE-CHITARRA

LUIGI UCCIOLI, TASTIERE

MIMMO IMPERIALE, BASSO

ANGELO CAPUZZIMATO, BATTERIA

START DINNER 20.30

START LIVE 22.00

LIVE SHOW €10

COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA

info e prenotazione

06.85352527



www.cottonclubroma.it