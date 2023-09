Appia Day, visite guidate gratuite sulla “Regina viarum”

Indirizzo non disponibile

La via Appia Antica, conosciuta anche come la “Regina viarum”, venne costruita da Appio Claudio Cieco nel 312 a.C. L’Appia Day è un’occasione per celebrare il fascino e l’incanto dell’Appia valorizzandone i paesaggi suggestivi e le testimonianze millenarie. Tutti gli incontri sono gratuiti e con prenotazione obbligatoria allo 060608 (attivo tutti i giorni 9.00-19.00).

Programma Appia Day domenica 1 ottobre 2023

ore 09.00 - 10.00 - 11.00 (Visita guidata con interprete LIS) - 12.00 - 14.00 - 15.00 L’idea dell’oltretomba: il colombario di Pomponius Hylas

Colombario di Pomponius Hylas

Durata 50 minuti ca per ogni visita. Visita guidata a cura di Sergio Palladino, Simonetta Serra, Alessandra Cerrito (Sovrintendenza Capitolina).

ore 12.00 Prima della via Appia…La storia di Egeria e Numa Pompilio

Durata 1 ora. Luogo: piazza di Porta Capena, angolo viale Aventino, lato F.A.O.

Visita guidata tra viale delle terme di Caracalla e piazzale Numa Pompilio, area del parco, con letture di brani di autori antichi. A cura di Zètema progetto Cultura.

ore 10.00 - 10.30 (Visita guidata con interprete LIS) - 11.00 - 11.30 Visite guidate in occasione dell’Appia Day 2023

Sepolcro degli Scipioni

Durata 50 minuti ca pre ogni visita. Visita guidata dell’area archeologica. A cura di Rita Volpe e Carla Termini (Sovrintendenza Capitolina)

ore 10.30 La Biodiversità della Villa di Massenzio

Villa di Massenzio

Durata 120 minuti. Visita guidata a cura di Francesca Romana Cappa (Sovrintendenza Capitolina), con Zètema progetto Cultura e Cooperativa Sociale Myosotis.

ore 11.00 (Visita guidata con interprete LIS) Una casina sull’Appia

Casina del Cardinal Bessarione

Durata 90 minuti. Visita guidata alla Casina, con parte ludica. A cura di Fiora Giovino (Sovrintendenza Capitolina).

ore 11.00 - 15.00 (Visita guidata con interprete LIS) La chiesa di S. Urbano alla Caffarella

S. Urbano alla Caffarella

Visite guidate a cura di Barbara De Petra e Stefania Valente (Sovrintendenza Capitolina) e del Parco Regionale dell'Appia Antica.

Il monumento è aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 16.30.

Cenotafio di Annia Regilla

Orario: apertura dalle 10 alle 18.

A cura del Parco Regionale dell'Appia Antica.

Info al numero 06 5135316; email: educazione@parcoappiaantica.it

ore 11.00 - 16.00 (Visita guidata con interprete LIS) Porta Appia e la sua strada dal Museo delle Mura

Museo delle Mura

Visita guidata al Museo a cura di Alessandro Cerrito ed Ersilia Maria Loreti (Sovrintendenza Capitolina).

ore 16.00 (Visita guidata con interprete LIS) La Villa di Massenzio e la via Appia Antica

Villa di Massenzio

durata 90 minuti.Visita guidata a cura di Francesca Romana Cappa (Sovrintendenza Capitolina)

