Appia Antica XVI miglio, escursione archeologico-naturalistica

Sabato 9 settembre è in programma una speciale visita guidata sull'Appia Antica. Appuntamento alle 17 in piazza di Corte, ad Ariccia per una escursione guidata archeologico-naturalistica lungo il tratto aricino della Regina Viarum.

La visita sarà curata da aria Cristina Vincenti, archeologa e guida ambientale escursionistica. L'evento è gratuito con prenotazione obbligatoria ai seguenti contatti: vincentimariacristina@virgilio.it - 3883636502 (Whatsapp).