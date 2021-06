Appia Antica Chamber Music Festival: i concerti di luglio

Il 4 luglio comincerà l' "Appia Antica Chamber Music Festival", una rassegna di 12 concerti di musica da camera, che si svolgerà nella dimora storica Villa Livia in Via Appia Antica 201 (Roma) dal 4 luglio al 22 agosto.



Il Festival - organizzato da "Promu All For Music" e patrocinato dal Parlamento Europeo, dal Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio - vedrà come protagonisti i migliori musicisti classici under 35 accompagnati da artisti di fama internazionale.



I concerti del 4, 5 e 6 luglio saranno dedicati alle esibizioni degli studenti selezionati dalla Scuola Internazionale di Musica "Avos Project" insieme a strumentisti del calibro di: David Romano, Mirei Yamada, Alessio Pianelli, Riccardo Savinelli, Mario Montore, Massimo Spada e altri.



Di seguito il calendario dei concerti di luglio:

Avos Project in concerto



4 luglio ore 11.00 - Musiche di Ravel, Mozart, Boccherini

4 luglio ore 21.00 - Musiche di Shostakovich, Rachmaninov, Brahms

5 luglio ore 21.00 - Musiche di Schubert, Saint-Saëns, Brahms

6 luglio ore 18.00 - Musiche di Prokofiev, Weber, Haydn, Beethoven, Piazzolla

6 luglio ore 21.00 - Musiche di Brahms, Mendelssohn



Per maggiori informazioni sui programmi musicali: https://www.promu.it/negozio/



Il costo del biglietto è di 15 euro con calice di vino offerto all'ingresso.



La prenotazione è obbligatoria.Il numero di spettatori è regolato da normativa prevenzione e gestione Covid-19.

