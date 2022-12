Il MLAC (Museo Laboratorio di Arte Contemporanea) è lieto di annunciare l’inaugurazione della mostra Apocrypha. Il segreto del sacro nell’arte contemporanea il 14 dicembre 2022 alle ore 17.30, curata da Gaetano Lettieri e Ilaria Schiaffini.

La mostra intende presentare esempi di rimandi obliqui, citazioni sfigurate, tracce residue del sacro, ancora attive nell'arte contemporanea italiana. Saranno in mostra opere di grandi artisti, capaci di attingere la questione del sacro non come rassicurante canone confessionale o codice identitario, ma come frammento, resto, perdita, forse ancora come taglio e apertura a un senso segreto.

Parallelamente alla mostra, sarà organizzato un convegno internazionale sugli Apocrifi del Nuovo Testamento, che si terrà il 26 e 27 gennaio 2023 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza.