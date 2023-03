Apertura straordinaria di Monte Testaccio con le poesie di Pasolini

Una passeggiata sul panorama meno conosciuto (perché aperto solo su prenotazione) di Roma che offre uno spaccato unico sull'archeologia industriale della città. Una passeggiata unica perché condotta da una sociologa urbana che da anni studia e pubblica su Roma e New York e soprattutto su questo territorio che è stata sede del primo quartiere operaio di Roma capitale.

Pier Paolo Pasolini (nella foto di Paolo di Paolo uno scatto del poeta su Monte Testaccio) era solito salire sul Monte. Qui probabilmente ha in parte composto il poema "Le ceneri di Gramsci". Antonio Gramsci riposa alle pendici del Monte, al Cimitero Acattolico. Sempre a Testaccio Pasolini ha ambientato parte del film "Accattone" (1962) e scritto versi poesie e canzoni dedicate al rione.

La presidente dell'associazione di promozione sociale "Ottavo Colle" leggerà passi della sua ricerca "Testaccio da quartiere operaio a village della capitale", Franco Angeli, Milano, 2012 e di "Roma durante l'occupazione nazifascista", Franco Angeli, Milano 2002 e versi di Pasolini.

I posti sono limitati solo a 30 accessi e sono decisi dal Comune di Roma e si esauriscono in fretta.

Sottoscrizione individuale di: 10 euro + 5 euro per la tessera associativa 2023 + 4 euro per il biglietto di ingresso da devolvere al Comune di Roma in loco il giorno stesso al guardiano (sconti per possessori di Mic Card).

