Per Passeggiate romane, il ciclo di itinerari alla scoperta di monumenti, luoghi e spazi della Città eterna, noti e meno noti, sabato 20 gennaio alle 10 e alle 11 è in programma l’apertura straordinaria della Porta Magica di piazza Vittorio Emanuele II.

Si tratta di un manufatto di carattere alchemico unico nel suo genere, risalente al 1680 e situato all’interno del giardino Nicola Calipari vicino ai Trofei di Mario.

La Porta Magica

All’interno del giardino “Nicola Calipari” in piazza Vittorio Emanuele II si trova la cosiddetta Porta Magica, un documento epigrafico di carattere alchemico, unico nel suo genere. Il manufatto, che proveniva dalla Villa seicentesca all’Esquilino del marchese Massimiliano Palombara, nel 1888 viene sistemato su una zolla artificiale di terra e tufo, vicino ai “Trofei di Mario”, nell’angolo settentrionale del giardino appena realizzato.

Datata 1680, la Porta è composta da una soglia, un architrave e due stipiti in pietra calcarea, mentre il disco di coronamento è in marmo di carrara. La Porta fu concepita dallo stesso Palombara, conoscitore di testi ermetici, biblici e cabalistici. Sulle superfici sono incisi simboli alchemici e ammonimenti in lingua ebraica e latina, rivolti a chi si accingeva ad intraprendere il percorso della purificazione dell’anima, attraverso il passaggio simbolico della soglia. Nel 1890 vengono inserite ai lati della Porta due statue in marmo bianco, identificate nel 1979 come personificazioni del dio egizio Bes

Appuntamento in piazza Vittorio Emanuele II (appuntamento davanti all’ingresso della piazza lato Via Carlo Alberto). Per maggiori informazioni leggi qui.

Foto da www.sovrintendenzaroma.it