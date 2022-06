Il 16 giugno a Roma Collatina apre il nono negozio Decathlon della capitale

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 16/06/2022 Orario non disponibile

Apre il nono store Decathlon su una superficie di 1.000 mq di vendita, all’interno della Galleria Commerciale Spazio Conad (Viale G. Battista Valente 190, fermata treno Palmiro Togliatti), 20 collaboratori e collaboratrici si apprestano ad accogliere sportivi e sportive a Roma, in un negozio fortemente connesso con il punto vendita già esistente di Roma Settecamini, che dista meno di 10 km.

2 store, 1 team

Il nuovo punto vendita Decathlon di Roma Collatina condividerà con quello di Settecamini non solo l’architettura logistica ma anche il personale: a partire dallo Store Leader, Andrea Laezza, che guiderà entrambi i negozi.

Vicino al picco estivo, il punto vendita di Roma Collatina, pur avendo già costituito una squadra di 20 collaboratori e collaboratrici, è alla ricerca di nuovi e nuove sportive da assumere con contratti stagionali.

E’ un servizio di navetta interno tra i due punti vendita che garantirà la consegna di articoli non presenti fisicamente in negozio. La promessa al cliente è chiara, per ogni prodotto con disponibilità: ordina entro mezzogiorno, ricevi al pomeriggio (oppure al giorno dopo se l’ordine giunge al pomeriggio).

Non solo prodotti

Fedeli alla mission aziendale di rendere lo sport accessibile, il nuovo store garantirà l’assistenza al cliente anche attraverso l’offerta di servizi:

1. laboratorio stampa e ciclismo per piccole riparazioni (lavorazioni più articolate garantite dal laboratorio regionale);

2. rent racchette padel e tennis (tutti gli altri articoli offerti abitualmente in rent, prenotabili).

Impegno sociale e ambientale

- La Fondazione Decathlon sostiene progetti di inclusione attraverso lo sport. Nel territorio di Roma (grazie all’impegno delle squadre di Decathlon Torvergata) è stato finanziato un progetto di sport equestre aperto ai disabili, in collaborazione con l’Associazione Ciampacavallo;

- In occasione del World Clean Up Day (settembre 2021) ed in collaborazione con Leroy Merlin e molte associazioni attive sul territorio, sono stati raccolti oltre 1000 Kg di rifiuti;

Sportivi di tutta la zona, vi diamo allora appuntamento il 16 giugno a Roma Collatina.