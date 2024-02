Con la nuova apertura di ALT Stazione del Gusto del 9 febbraio a Ostia, cresce la qualità della ristorazione in mobilità

Il modo in cui vengono concepite le stazioni di servizio sta vivendo un'importante evoluzione; se, fino ad oggi, infatti, queste venivano considerate come mere aree di rifornimento di carburante, ora si pongono come veri e propri punti di riferimento per le persone e la mobilità sostenibile.

Tutto ciò, ovviamente, sta accadendo anche nelle stazioni Enilive che, nell’ottica del miglioramento continuo della propria offerta di servizi, ha “puntato” sul progetto ALT Stazione del Gusto e la qualità della proposta, per soddisfare le esigenze gastronomiche degli utenti in movimento.



Tale sviluppo, infatti, rappresenta la visione di Enilive, società controllata di Eni, impegnata nell'ambizioso progetto di trasformare le sue stazioni di servizio in Italia e in Europa. L'obiettivo è offrire una vasta gamma di servizi dedicati alla mobilità, all'individuo e all'auto.

Tra i molteplici servizi proposti dalle stazioni Enilive, la gastronomia è rappresentata in maniera eccellente da ALT Stazione del Gusto.

Si tratta di un progetto nato nel 2018, in Abruzzo, da un’idea dello Chef Niko Romito che, con la sua Accademia di formazione, ha trovato in Enilive il partner ideale per lo sviluppo del format, che racchiude valori comuni ad entrambe le realtà: l'innovazione continua, le persone al centro e l'attenzione al benessere individuale.

Un’idea di ristorazione fondata su estro e semplicità

L’offerta gastronomica, unica nel suo genere e pensata per tutte le ore del giorno, dalla colazione alla cena, si compone di piatti della cucina italiana realizzati con ingredienti semplici e confortevoli lavorati con tecnica, rigore e standard.

Una cucina in grado di coniugare tradizione e originalità, rivolta a tutti e servita in un ambiente accogliente e informale.



Il locale si presenta come un bar, una rosticceria e una tavola calda con cucina coniugati in un’unica soluzione, un luogo ideale dove prendersi una piacevole pausa dalla routine quotidiana in qualsiasi momento della giornata, gustando i piatti dell’ampio menù, che include proposte valide per ogni ora del giorno, dalla colazione alla cena.

Per poter soddisfare le necessità delle persone, ALT Stazione del Gusto dispone sia del servizio di asporto che di delivery: in questo modo è possibile gustare, comodamente a casa propria, i piatti preferiti.

Una nuova apertura a Ostia

Il progetto ALT Stazione del Gusto è solo all’inizio: infatti, si propone espandersi e di riqualificare diverse Enilive Station, rinnovandole secondo una visione di costante curiosità e ricerca, seguendo un’energia che dà forza e aiuta le idee a nascere e a svilupparsi.

Per questo, agli store di Castel di Sangro, Montesilvano e Roma, si è unito un nuovo ristorante ALT Stazione del Gusto ad Ostia, inaugurato il 9 febbraio 2024 e situato in Piazzale della Posta, 97, angolo con Viale della Marina.

Ora, anche a Ostia è possibile dedicarsi una pausa speciale.

Lo store consente di gustare i deliziosi piatti offerti dal menù, come la Bomba sia dolce che salata, il Pollo fritto, i piatti vegetali, l'iconico Toast e molto altro ancora.

Anche in questo caso, è possibile scegliere se mangiare sul posto o se portare a casa le pietanze scelte.



Il locale è aperto tutti i giorni, dalle 07:00 alle 22:00, mentre il giovedì e il venerdì l’apertura si prolunga fino alle 23:00.

La mobilità non è più la stessa

Nel panorama più ampio delle Enilive Station, la società sta attuando un processo di rinnovamento e arricchimento dell'offerta di prodotti e servizi in oltre 5.000 punti vendita in Europa, di cui oltre 4.000 in Italia.

Per quanto riguarda il progetto ALT Stazione del Gusto, si punta a raggiungere le 100 aperture in 4 anni, contemplando, anche, la possibilità di franchising.

Tale opportunità è indirizzata, in particolare, ai giovani imprenditori che vorrebbero cimentarsi nella gestione di ristoranti di alta qualità, basati sul modello di cucina popolare "su strada".

In questo caso, il team Enilive affiancherà l’affiliato, occupandosi di individuare, in base alle relative preferenze, una posizione strategica e fornendo un locale "chiavi in mano".

Contemporaneamente, il team dell’Accademia Niko Romito trasmetterà tutte le competenze necessarie all’avvio e alla gestione del locale, attraverso un percorso formativo di alto livello, coinvolgendo i diversi aspetti della ristorazione e fornendo un sostegno costante.

Entrare a far parte del franchising di ALT Stazione del Gusto significa poter partecipare ad un nuovo modo di concepire la mobilità.