ALT Stazione del Gusto apre in Corso di Francia. Il progetto di cucina pop arriva anche a Roma Nord

Roma è una città caratterizzata da numerose risorse culturali, ma le sue attrattive non si limitano a questo.

Quando cala la sera, infatti, la Città Eterna si trasforma in un palcoscenico per ospitare la vivace movida capitolina.

Tra le zone più di tendenza a Roma Nord c’è ponte Milvio che attira, costantemente, una nutrita folla di giovani e adulti desiderosi di immergersi nella sua atmosfera glamour.

Per chi ama godersi le serate, è importante anche ritagliarsi del tempo per fare una sosta e mangiare qualcosa prima di rituffarsi nella movida.

Ed è proprio in Corso Francia, nei pressi di Ponte Milvio, che apre un nuovo store ALT Stazione del Gusto.

Nuova apertura in Corso Francia

Il 9 maggio, in Corso Francia 238, è stata inaugurata una nuova sede di ALT Stazione del Gusto, terzo store presente nella zona di Roma e provincia, che si va ad affiancare a quelli già presenti in Viale America (Roma) e a Ostia.

ALT in corso Francia è la prima versione urbana del format. Inserito in un contesto residenziale, gode di una vivace attività serale e di un elevato passeggio. Per soddisfare quindi le esigenze e le voglie gastronomiche del quartiere, in ogni momento della giornata, ALT resta aperto fino alle 2.00.

Per una sosta del gusto dal pranzo, alla cena con possibilità di merenda e aperitivo.

ALT è buon cibo per tutti in un ambiente accogliente, curato e informale, per far sentire a proprio agio chiunque si fermi per una pausa.

Semplicità e qualità sono le caratteristiche delle pietanze offerte e, consultando il menù, c’è l’imbarazzo della scelta: dalle iconiche bombe dolci e salate al pollo fritto, dal toast ad una selezione di focacce e insalate, fino al gelato sempre fresco perché mantecato espresso.

Inoltre, presso ALT di Corso Francia è disponibile il servizio da asporto, per gustare i propri piatti preferiti a casa.

Anche in questo caso, come per lo store di Ostia, la gestione è affidata a Enimoov, che gestisce una parte della rete di proprietà di Enilive, comprensiva degli Eni Cafè, Emporium e di altri servizi, quali appunto ALT Stazione del Gusto.

Mobilità e gastronomia

Enilive, società controllata di Eni, si impegna a guidare il processo verso un nuovo modo di vivere la mobilità, dedicandosi alla riqualificazione delle relative stazioni di servizio, presenti sia in Italia che in Europa e offrendo svariati servizi rivolti alla persona, all’auto e, in generale, alla mobilità.

È in questo contesto che rientra il progetto in franchising ALT Stazione del Gusto, nato dalla collaborazione tra l’Accademia Niko Romito ed Enilive; le due realtà, infatti, credono nel valore dell’innovazione condividendo, anche, il desiderio di porre le persone al centro di tutto.

Alla base del progetto, inoltre, c’è la filosofia gastronomica innovativa ideata, nel 2018, da Niko Romito, chef italiano pluristellato di fama internazionale, che unisce cibo buono e gustoso al concetto di ‘ristorazione su strada’.

Il risultato è una cucina che mescola sapientemente tradizione e originalità, impiegando materie prime di qualità, preparate con tecniche allo stesso tempo innovative e rigorose.

Il concetto di sosta non sarà più lo stesso

Nella visione più ampia adottata da Enilive, il progetto si inserisce in un più vasto percorso di rinnovo e arricchimento dell’offerta di prodotti e servizi erogati che sta interessando le Enilive Station: si tratta di oltre 5.000 punti vendita Eni presenti in Europa, di cui quasi 4.000 localizzati in Italia.

Scendendo nel dettaglio, il piano di sviluppo per ALT Stazione del Gusto prevede l’apertura, in Italia e all’estero, di 100 ristoranti in 4 anni, comprendendo, anche, l'opportunità di franchising.

Tale progetto è rivolto, soprattutto, ai giovani imprenditori che desiderano gestire ristoranti di alta qualità basati sul modello di cucina popolare ‘su strada’.

Il team Enilive seguirà l’affiliato, dedicandosi ad individuare e mettere a disposizione una location in posizione strategica, ‘chiavi in mano’.

Contestualmente, il team Accademia Niko Romito si occuperà di trasmettere le competenze necessarie all’avvio del progetto ALT Stazione del Gusto, mediante un percorso formativo di elevato livello, che riguarderà i diversi aspetti della ristorazione, offrendo costante assistenza.

Un modo per contribuire a rinnovare l’idea di sosta, che diventa più sostenibile, utile e piacevole.