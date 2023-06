Aperti per Voi sotto le Stelle: apertura speciale di Villa dei Volusii Saturnini a Fiano Romano

Dal 9 all’11 giugno i luoghi Aperti per Voi del Touring Club Italiano si animano per Aperti per Voi sotto le Stelle: aperture prolungate, straordinarie ed eventi speciali per rendere la bellezza, l’arte e la cultura accessibili a tutti saranno in programma nella Capitale.

Per tre giorni in tutta Italia, grazie ai preziosi soci volontari del Touring, sarà possibile conoscere e ammirare piccoli e grandi tesori del nostro Paese: palazzi storici, chiese, monumenti, aree archeologiche si animeranno con?eventi e aperture serali.?

A Roma, sabato 10 giugno sarà possibile scoprire la Villa dei Volusii Saturnini a Fiano Romano.

Mentre il cielo si tinge del rosa aranciato tipico dei tramonti romani per poi imbrunire, ci si immergerà nella vita della Gens che ha abitato in un passato ormai lontano Villa dei Volusii. Nonostante la storia travagliata, Villa dei Volusii conserva il fascino di un ?complesso residenziale extraurbano? evidentemente ?ricco di storia come testimoniato da affreschi, mosaici e sculture.? Siamo nella campagna di Fiano Romano, nella ?colonia di Lucus Feronie ?dove, durante i lavori di costruzione dell'Autostrada del Sole Roma - Firenze del 1961, venne ritrovato un complesso straordinario: la Villa dei Volusii Saturnini. Appartenuta inizialmente alla famiglia degli Enazi del ramo Capenate e proscritta ad Augusto, in seguito divenne di proprietà di un amico di Augusto, Quinto Volusio, poi lasciata al figlio, Lucio Volusio Saturnino. Rimase di proprietà della potente famiglia senatoria sino al II secolo d. C. quando, probabilmente per mancanza di eredi, entrò a far parte del demanio imperiale. La villa fu in uso sino al III – IV secolo d. C. e frequentata sino al V, quando qui si impiantò un piccolo cimitero. Il sito continuò a sussistere in epoche successive ma con funzioni diverse: edificio religioso, fortezza e casale rustico.

A conclusione della visita, vi aspetta?un raffinato brindisi al tramonto, ?con l’elegante accompagnamento musicale del violino. La villa è accessibile direttamente dall'area di servizio autostradale “Feronia Ovest”, lungo la carreggiata sud dell'A1 (Diramazione Roma Nord - Gra).? L'accoglienza è a cura dei soci volontari TCI.?Ingresso su prenotazione con donazione a sostegno del Touring Club Italiano.

Aperti per Voi sotto le Stelle, l'iniziativa

Aperti per Voi sotto le Stelle è frutto della ultradecennale esperienza del progetto Aperti per Voi del Touring Club Italiano nell’accogliere continuativamente, grazie ai suoi soci volontari, cittadini e turisti in siti d’arte e cultura altrimenti inaccessibili al pubblico o aperti con limitazioni di orario. Dal 2005, sono oltre 21 milioni i visitatori accolti, di cui 1,5 milioni solo nel 2022; oggi sono oltre 1600 i soci volontari attivi in tutta Italia e 85 i luoghi aperti in 35 città italiane in 14 regioni.

"Restituire bellezza generando bellezza è il filo conduttore dell’impegno che il Touring Club Italiano porta avanti dal 2005 con il progetto Aperti per Voi: rendere l’arte e la cultura accessibili a tutti – afferma Franco Iseppi, Presidente del Touring Club Italiano -?è la nostra missione, per promuovere e valorizzare lo straordinario?patrimonio artistico e culturale?del?nostro Paese. Con Aperti per Voi sotto le Stelle vogliamo in particolare offrire l’occasione di far conoscere luoghi straordinari, con eventi da vivere nell’atmosfera del tramonto e della sera, e sensibilizzare nel contempo all’esperienza della cittadinanza attiva. Da 18 anni, con il progetto Aperti per Voi il Touring Club contribuisce infatti a diffondere la consapevolezza che i patrimoni del nostro Paese siano un bene comune e sia compito di tutti prendersene cura. Partecipare a questi appuntamenti è anche un modo per sostenere concretamente questo nostro impegno quotidiano”