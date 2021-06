Aperitivo sotto la luna piena

Una sorprendente oasi verde per fare un tuffo in un passato magico. Un angolo di agro romano intatto, compreso tra via Appia antica, via dell'Almone, via Latina e Le mura Aureliane in cui ammirare lucciole, cave segrete, ninfei tra natura e rovine antiche.

Un luogo dove ritrovare il piacere di vivere la tua città in maniera differente e fare nuove amicizie con persone amanti del bello, della vita e della sua magica semplicità.

Giovedì 24 giugno alle 18,45 al Parco della Caffarella è in programma una passeggiata della durata di circa 3 ore (6 km di lunghezza).

Tutte le informazioni sulla visita guidata

Guida: Susanna. Cell: 339 4872187 - susannettaconcierge2021@gmail.com

Appuntamento ore 18.45 all'ingresso di Via Mondaini, angolo con Via De Bildt.

Si richiede l’invio di una email a susannettaconcierge2021@gmail.com oppure un sms o whatsapp o telegram al numero 339 4872187 specificando:

numero dei partecipanti

nome, cognome e recapito telefonico (questi dati non saranno mai utilizzati o ceduti a terzi, nel rispetto della privacy)

Costo comprensivo di aperitivo leggero e ingresso a cava segreta : € 15 intero

