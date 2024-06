Aperitivo olfattivo tra fragranze e arte a Borgo Pio

Presso lo show-room della “Mauro Lorenzi Profumi”, in Roma, Borgo Pio, si terrà, venerdì 7 e sabato 8 giugno, dalle ore 18, con ingresso gratuito, un evento di creatività artistica con il connubio tra i profumi dello stilista Mauro Lorenzi e le opere della pittrice Luisa Valeriani. Gli ospiti saranno accolti e guidati, in un aperitivo olfattivo, tra fragranze e arte, dai due artisti romani.

Le fragranze di Mauro Lorenzi

Protagoniste le cinque fragranze create da Mauro Lorenzi, con la consulenza del maestro profumiere Maurizio Cerizza. Ideato dallo stilista romano, nel 2017, il brand MLP, nel corso di circa sette anni, si è distinto a livello nazionale e internazionale, con la creazione di fragranze dedicate in particolar modo alla leggenda, alla storia e alla natura dei luoghi sacri dell’Urbe Antica: i colli della fondazione, i ponti dello sviluppo, al di là del Tevere.

Le prime due collezioni, “Septimontium” e “Tiberis Pontes”, di sette fragranze ciascuna, unisex, naturali, con i nomi rigorosamente in latino, (Aventinus, Caelius, Capitolium, Esquilinus, Palatinus, Quirinalis e Viminalis) e (Aurelius, Aemilius, Cestius, Fabricius, Hadrianus, Milvius e Sublicius), sono state presentate a Milano in occasione della Fiera Mondiale dei Profumi di Nicchia, “Esxence 2019” ed “Esxence 2022”. Le tre nuove collezioni sono state presentate a Milano, a fine marzo-aprile, a “Esxence 2023” e a “Esxence 2024”: la prima collezione, “Terra Sirenum”, celebrativa del mito leggendario delle Sirene, legato a Sorrento, a Positano e a Capri, tre fragranze di grande potenza evocativa (Sirentum, Poseidon e Capreae); la seconda collezione “Absoluti” (Primitiva Ambra, Rude Patchouli ed Extraordinarius Aoud) e la terza collezione, quella della sensualità, “Luxuria”, legata al mito di Eros (Basium, Amplexus e Orgasmus). Le fragranze sono confezionate a mano e vengono prodotte nel laboratorio artigianale del brand, sito sempre in Borgo Pio.

Le opere di Luisa Valeriani

La ricerca artistica di Luisa Valeriani invita l’osservatore a confrontarsi con sé stesso e con la complessità umana, grazie a un processo di osservazione, riflessione e dialogo con l’ambiente. Affascinata dai simboli, Valeriani cattura “attimi sospesi” in tempi di confusione, immortalando immagini con lo smartphone che rielabora su vari supporti. Non cerca la nitidezza, ma l’armonia, esaltando dettagli con pittura, linee sinuose e colori come l’oro, simbolo di calore e forza. I suoi quadri, metafore visive arricchite da simboli e contrasti, invitano alla riflessione. “Non voglio fornire risposte,” dice Valeriani, “ma stimolare nuove domande e offrire spunti di introspezione attraverso l’arte”. Nella sua ultima opera, “2024=5”, in esposizione durante l’evento, Valeriani esplora il conflitto tra percezione e realtà manipolata con l’equazione “2+2=5” che rappresenta la coercizione del pensiero. L’opera, un invito alla consapevolezza e alla resistenza, utilizza numeri come elettrocardiogramma della vitalità e le quattro tele convergono nella “quinta dimensione”, offrendo un’esperienza multisensoriale sulla verità e la percezione nella società.