Aperitivo contadino al Circo Massimo

L'Aperitivo Contadino torna al Marcato del Circo Massimo. Domenica 11 maggio, a partire dalle 18,30, in via di San Teodoro, 74 è in programma una serata incantevole, dove i sapori genuini si uniscono alle note musicali.

Ci sarà La Fayette Band, un gruppo musicale che porterà in un viaggio emozionante attraverso i successi italiani che hanno segnato la storia. Si potranno cantare a squarciagola le canzoni che hanno toccato le corde del cuore, mentre Marco De Marchi, con la sua voce, guiderà in un concerto coinvolgente. Sulle magiche note di Maurizio Bisceglie alla chitarra, con il ritmo al basso di Luca Francini e di Andrea La Malfa alle percussioni, la band è pronta a far ballare e cantare tutti i presenti.