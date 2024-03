Aperitivo con delitto "La melodia finale"

Venerdì 22 marzo alle 19.30, nel Teatro in casa - Interno 13 (zona Casilina - Torpignattara) ci sarà un aperitivo con delitto dal titolo "La melodia finale"



di e con Piera Fumarola e con Aldo Giordiani, Jano Di Gennaro, Tina Angrisani.

Il delitto si svolge all'interno di una kermesse musicale di cui gli attori riportano al pubblico la conclusione con l'interpretazione canora di due brani conosciuti.

Al termine dell'ultima canzone all'improvviso piomba il buio sulla sala e gli spettatori assistono all'arrivo del commissario che racconta il fatto compiuto: l'assassinio di Matilda Ferretti (in arte Matilda), cantante di successo.

Si decide così di iniziare l'indagine chiedendo la presenza degli imputati e consegnando al pubblico la loro descrizione minuziosa.

Inizia così l'alternarsi di deposizioni (intervallate dalla cena) da parte di persone vicine alla vittima interrogate dal commissario e successivamente dal pubblico che è stato precedentemente diviso in squadre.

Al termine delle deposizioni vengono raccolte tutte le possibili risposte di ogni squadra che ha il compito di indicare assassino , movente e dinamica del presunto omicidio.

Vince chi si avvicina in maniera più accurata alla soluzione.



Numero massimo di partecipanti 30

19:30 aperitivo, ore 20 inizio spettacolo





Spettacolo e aperitivo 15 euro