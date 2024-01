Aperitivo con delitto "L'erba cattiva"

Sabato 27 gennaio alle 19.45 e Domenica 28 gennaio alle 17.30 nel Teatro in casa - Interno 13 (zona Casilina - Torpignattara) ci sarà un aperitivo con delitto dal titolo "L'erba cattiva".



L’aperitivo con delitto è un evento divertentissimo in cui si unisce la mondanità dell’happy hour al mistero di una storia ispirata ai migliori gialli. Tutto ruota intorno alla domanda: chi è l’assassino? I partecipanti sono invitati a giocare attivamente, scovare gli indizi, smascherare il colpevole, il tutto mentre sorseggiano uno spritz, spizzicano invitanti stuzzichini.

Ai partecipanti vengono fornite delle descrizioni dei personaggi, per cui si tratta di veri e propri giochi di ruolo dal vivo: un’esperienza immersiva, dove non ci si prende troppo sul serio ma ci si diverte a interpretare la parte assegnata, a giocare di strategia e d’intuizione, in cui si percorrono delle tappe, spesso a squadre, per risalire al colpevole, come dei veri e propri investigatori.

Gli attori guideranno tutti nelle indagini, seminando indizi, provando a depistare chi è sulla buona strada o suggerendo possibilità a chi non ha ancora trovato la pista giusta. I momenti di gioco, infatti, vengono intervallati da altre scene recitate che portano avanti la storia, alla luce dei progressivi sviluppi. L’aperitivo è quindi scandito da momenti di autentico show e intrattenimento.



Numero massimo di partecipanti 30

Info3383609134

Spettacolo e aperitivo 15 euro