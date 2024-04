AperiOpera, Turandot a Trevignano Romano

AperiOpera® non è un evento cantato, ma un'esperienza unica che attraverso la narrazione di uno storyteller esperto offre un viaggio culturale nel mondo dell’opera, guidato da un esperto narratore che racconta la storia del compositore, del librettista, del contesto storico e dei personaggi dell’opera selezionata per la serata.

Crediamo fortemente che queste iniziative possano contribuire alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico ed enogastronomico italiano. Scopri aneddoti affascinanti e immergiti nella trama dell’opera in un’esperienza edutainment della durata di fino a 75 minuti.



Al termine della narrazione, goditi un aperitivo esclusivo con una selezione delle migliori specialità italiane, che spaziano da formaggi e salumi a piatti tradizionali di diverse regioni. Scopri i sapori autentici dell’Italia e assaggia vini e bevande locali in un’atmosfera conviviale.



Il prossimo appuntamento avrà come protagonista la Turandot di Giacomo Puccini:

- sabato 27 aprile 2024

- ore 17:00

- sala consiliare del Comune di Trevignano Romano



Per info e prenotazione contattaci al numero 06 9293 6963 o scrivi una mail a info@aperiopera.com.